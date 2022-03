The Sandbox, platform game yang diluncurkan di blockchain Ethereum yang memanfaatkan NFT dan mata uang kripto, telah menjadi pusat daya tarik bagi merek-merek besar yang menjelajah ke metaverse.

Akibatnya, harga token bawaannya, SAND, mulai naik lagi. Hari ini, misalnya, harga SAND melonjak 10% untuk diperdagangkan pada $2,97 setelah bank HSDC dan selebriti Amerika Paris Hilton memilih The Sandbox untuk debut metaverse mereka.

Namun, SAND masih tetap 65% di bawah level tertinggi sepanjang masa yang ditetapkan pada November 2021.

Pagi ini, HSBC, bank terbesar kedua di Eropa, mengumumkan kemitraan barunya dengan platform The Sandbox.

HSBC bertujuan untuk membeli beberapa petak virtual LAND di The Sandbox yang dapat digunakan oleh nasabah bank untuk melakukan aktivitas game dan membangun berbagai esports.

Dalam pernyataan yang dipersiapkan, kepala pemasaran cabang Asia-Pasifik HSBC Suresh Balaji mengatakan:

"Melalui kemitraan kami dengan The Sandbox, kami membawa terobosan kami ke metaverse, memungkinkan kami untuk menciptakan pengalaman merek yang inovatif untuk pelanggan baru dan yang sudah ada …. Kami senang dapat bekerja dengan mitra olahraga, duta merek, dan Merek Animoca kami untuk bersama-sama menciptakan pengalaman yang mendidik, inklusif, dan dapat diakses."

Animoca Brands Company telah menjadi pihak di balik kesuksesan The Sandbox dan telah banyak berinvestasi dalam game dan kripto. Perbedaan utama antara The Sandbox dan platform populer lainnya seperti Minecraft atau Roblox adalah bahwa di The Sandbox, pemain dapat menyesuaikan desain platform, avatar, dan objek, dan plot tanah virtual juga dapat dibeli atau dijual.

Pada Selasa malam, Paris Hilton, seorang selebriti Amerika, juga memprakarsai kemitraannya dengan The Sandbox dalam konser festival SXSW tahun ini yang diadakan secara virtual oleh The Sandbox.

If you're attending SXSW and are a virtual LAND owner 🏞, you're on fast track for The Sandbox private party on Tuesday 03/15, with a special guest and DJ Paris Hilton

DM for RSVP 🤘 pic.twitter.com/L7pBnaDxEp

— Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) March 14, 2022