Selfkey adalah platform identitas berbasis blockchain, yang reli karena berita bahwa token bawaannya telaht terdaftar di pertukaran terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan. Selfkey telah naik hampir 11% hari ini.

Jika Anda ingin tahu apa itu Selfkey, apakah Anda harus berinvestasi di dalamnya, dan tempat terbaik untuk membeli Selfkey, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Karena KEY adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli KEY menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli KEY sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk KEY.

Selfkey menyediakan platform bagi individu, perusahaan, pertukaran/bursa, startup fintech, dan bank untuk mengelola data identitas. Tim inti dari platform ini telah berurusan dengan identitas terdesentralisasi sejak 2014 di seluruh perusahaan seperti Standard Chartered Bank, Bitmax exchange, EQIBank, dan GSR.

Dompet Selfkey adalah dompet non-kustodian gratis, sumber terbuka, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengirimkan aset digital serta identitas digital mereka dengan aman.

Mereka dapat mengajukan permohonan untuk produk seperti rekening bank dunia nyata atau pendirian perusahaan dan membayar dengan KEY di pasar Selfkey khusus.

Proses KYC tradisional mahal dan seringkali tidak aman karena data disimpan dalam basis data terpusat. Selfkey memanfaatkan pendekatan terdesentralisasi dan teknologi kriptografi untuk secara dramatis menurunkan biaya dan meningkatkan keamanan.

Ini bertujuan untuk merevolusi proses KYC sambil tetap setia pada keyakinan bahwa setiap individu harus dapat memiliki dan mengendalikan identitas mereka.

Selfkey bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan melakukan riset pasar sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat investasi dengan hati-hati.

Trading Beasts sangat bullish di KEY. Mereka memperkirakan 1 KEY akan mencapai $0,01 pada Mei tahun ini. Harga maksimum yang diperkirakan adalah $0,012. Saat ini, 1 KEY diperdagangkan seharga $0,007.

Menurut Tech News Leader, Selfkey bisa mencapai $0,014 dalam satu tahun. Ini akan bernilai $0,045 dalam 5 tahun dan $0,28 dalam satu dekade.

⚠️#KEY 12h recently showed a BREAKOUT above its resisting trend line and is now on EXTREME ALERT as it is setup to more than DOUBLE IN VALUE! With this break, $KEY is positioned to go on an over 105% uphill run to reach the target at $0.0153 and can begin moving quickly!#Selfkey pic.twitter.com/iFhknu0dQu

— JAVON MARKS (@javonnnm) March 6, 2022