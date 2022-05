Rain, pertukaran kripto terkemuka yang berbasis di Bahrain Timur Tengah, telah mendaftarkan Shiba Inu untuk memperluas volume dan adopsi perdagangannya setelah dua bulan pertimbangan.

Rain adalah platform pertukaran kripto pertama yang dilisensikan sepenuhnya setelah mendapatkan persetujuan Bank Sentral Bahrain. Kembali pada bulan Maret, Rain telah bertanya kepada komunitas di akun Twitter resmi mereka apakah mereka harus mencantumkan token meme terbesar kedua tersebut.

Baru-baru ini, platform tersebut mengumumkan bahwa mereka mendukung Shiba Inu. Namun, awal tahun ini Shiba Inu telah terdaftar di platform pertukaran kripto lainnya seperti aplikasi perdagangan Robinhood dan pertukaran terdesentralisasi Parex.

@Shibtoken is now available on Rain.

You asked and we listened, $shib is now available for trading! #shibarmy pic.twitter.com/EAFHC6YwuT

— Rain (@rain) May 13, 2022