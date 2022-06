Jika saya memiliki satu dolar untuk setiap kali pemadaman yang terjadi pada Solana tahun ini, saya akan mampu membeli 500g kacang mete di supermarket lokal (itu $8, bagi mereka yang tidak menyadari betapa mahalnya kacang tersebut).

Dalam apa yang telah menjadi sebuah cerita akrab yang membingungkan, Solana mengalami pemadaman lagi minggu lalu. Pemadaman tersebut juga bukan untuk merayakan perayaan Platinum Jubilee Ratu, melainkan karena mainnet-nya kehilangan protokol konsensus selama tujuh jam. Dalam sebuah ironi yang kejam, itu terjadi tidak lama setelah salah satu pendiri Solana melakukan wawancara dengan CNBC dan menyatakan bahwa Bitcoin perlu diubah menjadi Proof-of-Stake agar tetap relevan. Ups.

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing.

— Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022