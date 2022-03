Pasar kripto relatif kurang stabil selama 24 jam terakhir.

UK100 turun 1,03% kemarin karena investor bereaksi negatif terhadap sanksi baru ke oligarki Rusia oleh pemerintah Inggris. Evraz bisa dihapus dari UK100 minggu depan karena harga sahamnya yang ambruk.

Pasar AS turun kemarin karena angka inflasi baru memperbaharui kekhawatiran atas pengetatan kebijakan moneter. Inflasi IHK AS terbaru menunjukkan harga naik 7,9% per tahun.

Kripto teratas

Sebagian besar dari 10 kripto teratas menunjukkan pergerakan harga sekitar 1% atau kurang. Avalanche naik lebih dari 2% dan Polkadot naik 5%, yang merupakan kenaikan pertama dalam kurun waktu yang cukup lama.

Pergerakan tertinggi

Koin dengan pergerakan tertinggi hari ini adalah Stacks, yang melonjak setelah pertukaran kripto Okcoin mengumumkan kemitraan dengan blockchain lapisan satu tersebut untuk membentuk Bitcoin Odyssey.

Okcoin menjanjikan $165 juta untuk para pendiri dan proyek yang mengembangkan aplikasi terdesentralisasi pada Bitcoin dan Stacks. Stacks naik lebih dari 30% hari ini.

Kadena naik 25% karena berita bahwa token tersebut akan segera terdaftar Binance. THORChain naik 16%.

Elrond telah mengalami beberapa perkembangan yang sukses baru-baru ini, yang mencerminkan harganya. Token ini naik sekitar 10% dalam 24 jam terakhir.

Kemarin, terungkap bahwa jaringan tersebut telah mengakuisisi Capital Finance Services, anggota merek Twispay yang dikenal secara global dan aktif, sebuah institusi uang elektronik.

Koin privasi Zcash naik 11% setelah penurunan kemarin. Di sisi lain, Arweave turun 9%. Waves turun 5,89% setelah reli yang berkelanjutan, tetapi token ini masih naik 35% secara mingguan.

Sedang trending

FWC adalah token dari proyek yang disebut Qatar 2022 Token, yang popularitasnya meroket ketika Piala Dunia semakin dekat. 1 FWC mungkin hanya bernilai $2,88e-10, tetapi naik 532% dalam 24 jam terakhir.