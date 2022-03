Pasar kripto secara keseluruhan bullish hari ini. Kripto utama berada di zona hijau selama 24 jam terakhir.

CNBC melaporkan bahwa Goldman Sachs akan menjadi bank besar AS pertama yang melakukan perdagangan OTC (over the counter) untuk kripto, yang dianggap sebagai langkah penting lainnya dalam memfasilitasi akses ke kripto bagi investor institusional.

Regulator periklanan Inggris telah memberi tahu lebih dari 50 perusahaan yang dicurigai mempromosikan iklan kripto menyesatkan di seluruh negeri.

Pasar AS mengakhiri kinerja bagus baru-baru ini kemarin setelah komentar kenaikan suku bunga dari Jerome Powell. Pasar AS sejauh ini merespons kenaikan suku bunga tersebut dengan tenang tetapi menolak keras pada petunjuk kebijakan moneter yang lebih agresif.

Kripto teratas

Cardano naik 6% bersama dengan Ethereum, XRP dan Polkadot, yang semuanya naik lebih dari 4%. Bitcoin diperdagangkan di atas $42.000 pada saat penulisan, naik lebih dari 3% selama 24 jam terakhir. Litecoin masuk deretan 20 teratas. Naik 6% hari ini.

Pergerakan tertinggi

Bitcoin Cash sangat menonjol dengan kenaikan 12%. Koin ini reli seperti Bitcoin Gold (+8%), yang mulai naik kemarin. Ethereum Classic melanjutkan kenaikannya, juga naik 12% hari ini.

Pemenang lainnya termasuk Elrond dengan kenaikan 9%, Helium, Oasis Network, dan EOS dengan kenaikan 10%, dan Dash dengan kenaikan 8%.

Penggerak terbesar sejauh ini adalah IoTeX, yang naik seperempat nilainya. Baru-baru ini IoTeX merilis Mainnet v1.7, evolusi berikutnya dari blockchain IoTeX dengan peningkatan keamanan dan kinerja.

Pemenang mingguan terbesar adalah ApeCoin, naik 980,26% dalam 7 hari terakhir.

Sedang tren

Terdapat token meme anjing baru saat ini – Teddy Doge, yang naik 368% dalam 24 jam terakhir. Token ini menyebut dirinya sebagai pertukaran terdesentralisasi dengan fitur lengkap.

Teddy Doge memiliki fitur likuiditas, swap, farming, transaksi agregat, 15 aset lintas rantai utama, transaksi on-chain, dan sistem bagan rantai, serta banyak lagi.