Stellar (XLM) akan Segera Breakout: Di Sini Tempat Membelinya

Popularitas Stellar telah meningkat sejak pembakaran token dua hari lalu. Koin terbesar ke-30 berdasarkan kapitalisasi pasar ini mencapai kenaikan mingguan sekitar 4%.

Simak artikel singkat ini untuk mendapatkan detail tentang Stellar, seperti apakah itu layak untuk dibeli, dan tempat terbaik untuk membeli Stellar sekarang.

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

Stellar adalah jaringan terbuka yang memungkinkan uang dipindahkan dan disimpan. Ketika dirilis pada Juli 2014, salah satu tujuannya adalah meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau orang-orang yang tidak mendapatkan layanan perbankan di seluruh dunia.

Segera setelah itu, prioritasnya bergeser untuk membantu perusahaan keuangan terhubung satu sama lain melalui teknologi blockchain.

Token bawaan jaringan ini, Lumens atau XLM, berfungsi sebagai jembatan yang membuatnya lebih murah untuk memperdagangkan aset secara lintas batas. Semua ini bertujuan untuk menantang penyedia pembayaran yang ada, yang sering membebankan biaya tinggi untuk layanan serupa.

Stellar awalnya didasarkan pada protokol Ripple Labs. Blockchain ini dibuat sebagai hasil dari hard fork, dan kodenya kemudian ditulis ulang.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Stellar diperdagangkan sekitar $0,17 pada saat penulisan. Digital Coin Price memperkirakan 1 XML akan diperdagangkan rata-rata $0,24 tahun ini dan $0,34 pada tahun 2025. Pada tahun 2030, harganya bisa mencapai rata-rata $0,80.

Price Prediction sedikit lebih bullish, menempatkan koin ini pada harga rata-rata $0,26 untuk tahun 2022. Namun, prediksi jangka panjangnya cukup optimis. Mereka memperkirakan harga rata-ratanya $0,74 pada tahun 2025 dan $5,11 pada tahun 2030.

$XLM 4H chart

The most relevant resistances, signals, and moves during the next coming days.

A break-out of the descending resistance, that goes back to Nov 2021, and reclaim of $.206 will trigger move toward $.25, with stop-loss on the chart. #XLM #Stellar #Lumens #XRP #Bitcoin pic.twitter.com/tShn1Fy1Ee

— STΞLLΞR TRADING (@STELLAR_trading) March 13, 2022