Ekosistem SuperRare mengumumkan di Twitter bahwa pemegang token bawaan RARE memiliki satu hari tersisa untuk memilih galeri independen berikutnya yang akan ditampilkan di SuperRare. Voting ditutup pada 21 Maret pukul 9 malam PST. Pada saat penulisan, RARE telah naik 39%.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli RARE, panduan ini cocok untuk Anda.

Karena RARE adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli RARE menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli RARE sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk RARE.

SuperRare adalah platform NFT terkemuka dengan seni digital senilai sekitar $90 juta yang dikumpulkan hingga saat ini. Dalam versi 1.0-nya, tim SuperRare memilih seniman untuk mencetak karya mereka pada kontrak cerdas bersama sebagai SuperRare NFT.

Dengan versi 2.0, hal ini berubah dengan memperkenalkan etalase yang berjalan secara independen, kurasi skala web, dan kontrak pencetakan berdaulat bagi para seniman untuk mempromosikan, mencetak, dan menjual karya mereka langsung ke kolektor.

Dengan tujuan desentralisasi progresif, SuperRare mengalihkan tata kelola dan kepemilikan jaringan ke komunitas. Ini adalah DAO yang mengalokasikan dana dari Perbendaharaan Komunitas, mengawasi parameter platform utama, dan memberikan suara terkait usulan perbaikan pada protokol dan jaringan.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Tech News Leader memperkirakan SuperRare bisa naik hingga $0,93 pada akhir tahun ini. Dalam 5 tahun, 1 RARE akan diperdagangkan seharga $2,69. Dalam satu dekade, 1 RARE akan bernilai $17,43.

$RARE is going crazy! 70% pump since buy signal printed on the one hour chart.

What's going on here? Anybody knows why it's pumping? #superrare #RARE pic.twitter.com/jIQjDpBDgU

— Sam Mti (@MTI_Trading) March 20, 2022