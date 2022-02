Telos (TLOS) telah mempertahankan prospek bullish sejak 27 Januari. Koi ini mencapai harga tertinggi baru sepanjang masa di $1,43 pada 7 Februari sebelum turun sedikit ke $0,986 dan kemudian melanjutkan tren bullish-nya.

Telos (TLOS) saat ini diperdagangkan seharga $ 1,12 setelah lonjakan 10,84% dalam 24 jam terakhir.

Pada artikel ini, kami akan membahas apa yang mendorong Telos (TLOS) bullish saat ini.

Apa itu Telos (TLOS)?

Sebelum kita mendalami tren bullish saat ini, ada baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu apa itu Telos.

Telos adalah jaringan blockchain yang digabungkan dengan perangkat lunak EOSIO yang bertujuan menghadirkan skalabilitas dan kecepatan ke kontrak cerdas untuk NFT, media sosial, game, dan keuangan terdesentralisasi (DeFi). Token bawaannya disebut TLOS.

Mengapa harga TLOS naik di bulan Februari?

Tiga alasan dikaitkan dengan tren bullish TLOS saat ini. Ini termasuk kemitraan baru, integrasi TLOS ke dompet Anchor, dan peningkatan peluncuran proyek NFT dan DeFi di jaringan Telos.

Kemitraan Baru

Selama beberapa minggu terakhir, Telos telah melakukan beberapa integrasi dan kemitraan yang telah meningkatkan kesadaran mereknya di seluruh dunia.

Misalnya, integrasi Telos Foundation dengan DappRadar telah membantu pengguna Telos untuk melacak DApps mereka di jaringan Telos.

📣 Named as the #1 global #dApp ranking site for #NFT & #DeFi projects, #Telos is proud to announce an integration with @DappRadar!

You can now keep track of exciting new dApps on the #TelosEVM and keep a pulse on the #TelosEcosystem as we introduce new experiences for our users pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — The Telos Foundation (@HelloTelos) January 24, 2022

Telos Foundation juga bermitra dengan BikeChain, aplikasi berbagi perjalanan mandiri yang memproses semua transaksi di blockchain Telos.

Peluncuran proyek NFT dan DeFi di jaringannya

Terdapat peningkatan jumlah peluncuran proyek DeFi dan NFT di Telos; sesuatu yang telah menarik likuiditas dan pengguna ke protokol tersebut. Proyek DeFi terbaru adalah OmniDEX yang merupakan pertukaran desentralisasi bawaan pertama yang dibangun di jaringan Telos.

TelosEVM just got it's first home grown defi perform @OmniDex1 , first nft marketplace @tofuNFT and is about to get it's first lending platform @aristotledao. Things are about to get wild 🔥🔥🔥 — 🟣 Justin Giudici (@The_JUDii) January 20, 2022

Proyek lain yang baru-baru ini diluncurkan oleh Telos termasuk tofuNFT pasar NFT lintas rantai, protokol DeFi AristotelesDAO, proyek NFT TelosPunks, dan aplikasi media sosial NFT APPICS.

Integrasi TLOS ke dompet Anchor

Perkembangan signifikan lainnya dalam ekosistem Telos adalah integrasi jaringannya ke dompet Anchor dari Greymass, sebuah organisasi yang dibangun untuk memfasilitasi pertumbuhan teknologi buku besar terdistribusi dan infrastruktur yang mendukungnya, hal ini menyebabkan kenaikan harga yang sangat besar.

📣 How to setup your #Telos wallet on Anchor ⚓️ in 30 seconds! ⏰ The anchor wallet app by @greymass allows you to seamlessly and securely interact with the Telos #blockchain and makes it easy to manage your $TLOS with its applications for mobile and desktop. 🖥 pic.twitter.com/jsj1kf5KId — The Telos Foundation (@HelloTelos) February 2, 2022

Melalui integrasi ini, pemegang TLOS dapat masuk dengan aman ke berbagai aplikasi seperti platform Staker One, dompet web Telos, dan Decided Voter, yang beroperasi di dalam jaringan tersebut.