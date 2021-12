Tempat membeli Cosmos, token yang naik 6% dalam 24 jam

Pencipta Cosmos menggambarkannya sebagai proyek yang memecahkan beberapa “masalah tersulit” yang dihadapi industri blockchain. Panduan ini menjelaskan apa itu Cosmos, apakah itu investasi yang menguntungkan, dan di mana Anda bisa membeli Cosmos sekarang.

Cosmos dan token aslinya, ATOM, bertujuan untuk menawarkan penangkal protokol proof-of-work yang “lambat, mahal, tidak dapat diukur, dan berbahaya bagi lingkungan”, seperti yang digunakan oleh Bitcoin, dengan menawarkan ekosistem blockchain yang terhubung. Tujuan lain dari proyek ini termasuk membuat teknologi blockchain tidak terlalu rumit dan menyulitkan pengembang berkat kerangka kerja modular yang membuat aplikasi terdesentralisasi semakin mudah dan jelas. Terakhir, sebuah protokol komunikasi interblockchain yang memudahkan jaringan blockchain untuk berkomunikasi satu sama lain, mencegah fragmentasi dalam industri.

Mata uang kripto sangat fluktuatif dan keuntungan sering diikuti oleh kerugian, terkadang bisa sangat parah. Bergantung pada toleransi Anda terhadap risiko, buatlah perkiraan berapa banyak yang ingin Anda investasikan dan jangan pernah melebihi jumlah itu, bahkan jika harga Cosmos tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Wallet Investor memperkirakan Cosmos akan bullish. Mereka memprediksi peningkatan jangka panjang, hingga $ 142 pada tahun 2026. Investasi 5 tahun dapat memberi Anda keuntungan sebesar 403% pada kondisi tersebut. Jika Anda memasukkan $ 100 di Cosmos sekarang, jumlah ini mungkin meningkat menjadi $ 503 pada tahun 2026.

— Axel Bitblaze 🪓 (@Axel_bitblaze69) December 27, 2021