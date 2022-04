Tempat Membeli DESO, Protokol Penskalaan DApp Sosial Pertama

Jika terserah Elon Musk, media sosial akan terdesentralisasi penuh di masa depan. Dia mati-matian ingin encapai ini dan ekosistem seperti Decentralized Social (DESO), yang bekerja tanpa lelah menuju tujuan yang sama, mengalami kenaikan sebagai hasilnya.

Panduan singkat ini memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang koin DESO, termasuk apa itu DESO dan di mana harus membeli DESO jika Anda mau.

DESO adalah koin dari blockchain Jeni’s baru yang dirancang untuk mendukung jaringan sosial terdesentralisasi Web 3.0. Sejak didirikan pada tahun 2019, DESO bertujuan untuk memecahkan masalah yang diciptakan oleh sentralisasi media sosial saat ini.

Saat ini, segelintir perusahaan swasta secara efektif mengendalikan wacana publik, menghasilkan keuntungan monopoli; sementara itu, pembuat konten yang benar-benar memproduksi konten sering kali dibayar rendah dan kurang terlibat.

Sebaliknya, blockchain sosial DESO memperlakukan konten media sosial sebagai utilitas publik, membuatnya tanpa izin dan tersedia untuk siapa saja.

Ini menggabungkan paradigma sistem keuangan P2P terbuka yang ditawarkan oleh mata uang kripto dengan infrastruktur basis data yang efisien dan skalabel, disesuaikan untuk mengantar kita ke generasi berikutnya dari jaringan sosial Web 3.0.

DESO pasti layak untuk diinvestasikan jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan angkanya saja.

Digital Coin Price cukup bullish di DESO, dengan membuat perkiraan berikut:

What do you know about #DESO , It's the future of social media descentralized?, do you know is supported by big companies like, what is the reason its coin it's pumping so much? #nftsocial #NFTCommmunity #NFTartist #NFTGANG #nftcollectors #nft pic.twitter.com/sX5LLmUX49

— Joel Villar (@redjoom) April 13, 2022