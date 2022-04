Dogelon Mars naik 50% karena laporan bahwa kripto tersebut akan terdaftar di Binance, dan kenaikan tersebut didukung oleh rebound harga Bitcoin. Namun, harganya kemudian turun. Pada saat penulisan, Dogelon Mars telah turun sekitar 1%.

Panduan singkat ini memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang Dogelon Mars, termasuk apa itu Dogelon Mars dan di mana tempat membelinya.

Karena ELON adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli ELON menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ELON sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk ELON.

Dogelon Mars adalah koin meme bertema anjing di Ethereum dan Polygon. Koin ini mengikuti contoh koin anjing sukses lainnya dan bermain di beberapa tema populer di dunia koin meme.

Namanya adalah campuran dari Dogecoin dan Elon Musk dan menyinggung Mars, ledekan pada meme bulan yang terkenal, menyiratkan bahwa Dogelon akan mengalami lonjakan besar ke atas.

Dogelon Mars tidak memiliki peta jalan, melainkan mengembangkan versi fantasi melalui komiknya. Setelah kolonisasi ulang Mars pada tahun 2420, Dogelon harus berjuang untuk bertahan hidup melawan para pemusnah.

Versi fantasi ini menunjukkan bahwa begitu terdaftar di semua pertukaran utama, harga ELON akan mencapai Mars.

Dogelon Mars pasti layak untuk diinvestasikan jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan nilain saja.

CryptoNewsZ memprediksi bahwa Dogelon Mars akan mencapai $0,00000127 pada akhir tahun 2022 dan $0,00000194 dalam tiga tahun.

Crowd Wisdom memberi Dogelon Mars peringkat “Beli Kuat” dan prediksi harga rata-ratanya $0,00000285 untuk tahun depan. Pada tahun 2030, mereka memperkirakan ELON akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar $0,0000367.

