Harmony, koin terbesar ke-42 berdasarkan kapitalisasi pasar, adalah salah satu pemenang terbesar saat ini. Koin ini telah naik lebih dari 13% dalam 24 jam terakhir. Apakah akan segera menembus 40 besar? Panduan ini menjelaskan fitur Harmony, apakah itu investasi yang bagus, dan tempat terbaik untuk membeli Harmony sekarang.

Harmony adalah platform blockchain yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan dan penggunaan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Jaringan ini bertujuan untuk melakukan inovasi terhadap cara kerja aplikasi terdesentralisasi dengan berfokus pada sharding keadaan acak, yang memungkinkan pembuatan blok dalam hitungan detik.

Dengan fokus pada kecepatan pemrosesan dan validasi, mainnet Harmony bertujuan untuk merevolusi pembuatan blok. Dengan memperkenalkan proses sharding, perusahaan mengurangi waktu validasi node secara signifikan.

Untuk memastikan perlindungan node dan mengamankan proses validasi, Harmony memperkenalkan Verifiable Random Function (VRF) untuk keanggotaan shard (pecahan) yang tidak bias dan tidak dapat diprediksi. Ini berarti bahwa node dan validator ditugaskan dan ditugaskan kembali secara acak.

Program Harmony Grants dari proyek ini adalah inisiatif yang bertujuan untuk mendukung inovasi dan menarik pengembang ke mainnet Harmony.

Jawabannya tergantung pada selera risiko dan keadaan keuangan Anda. ONE adalah aset yang berisiko dan tidak dapat diprediksi. Luangkan waktu untuk melakukan riset dan tentukan tingkat risiko yang bersedia Anda terima sebelum berinvestasi di Harmony.

Sebagian besar layanan prediksi harga memberikan pandangan bullish pada Harmony, di mana koin ini membalikkan sebagian besar penurunannya (-24%) yang dipertahankan selama seminggu terakhir. GovCapital yakin koin ini akan diperdagangkan sebesar $0,532 tahun depan dan naik menjadi $2,7 dalam lima tahun.

TradingBeasts memperkirakan 1 ONE akan dihargai $0,4 pada awal tahun depan. Nilai tertinggi yang akan dicapai pada akhir tahun 2025 adalah $0,41.

DigitalCoin mengantisipasi harga rata-rata $0,44 pada tahun 2022, $0,52 pada tahun 2023, $0,67 pada tahun 2025 dan $1,13 pada akhir tahun 2028.

