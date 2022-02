Tempat Terbaik Untuk Membeli FORTH, Kripto Rebase Pertama

FORTH didasarkan pada premis novel. Koin bawaan token tatal kelola Ampleforth (AMPL) ini tergolong unik karena jumlah AMPL yang Anda miliki dapat berubah setiap hari. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal ini, simak artikel singkat ini, yang juga akan memberi tahu Anda di mana tempat terbaik untuk membeli FORTH.

Karena FORTH adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli FORTH menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli FORTH sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk FORTH.

Pemegang FORTH dapat memberikan suara pada perubahan yang diusulkan ke protokol Ampleforth atau mendelegasikan suara mereka kepada perwakilan yang memberikan suara atas nama mereka. AMPL adalah mata uang kripto seperti Bitcoin, tetapi sebuah keunikan: pasokannya berubah setiap hari.

Protokol AMPL secara otomatis menyesuaikan pasokan dalam menanggapi permintaan (rebase). Ketika harganya tinggi, saldo dompet meningkat. Ketika harganya rendah, saldo dompet berkurang.

AMPL bersifat non-dilutif. Penyesuaian pasokan diterapkan secara universal dan proporsional di setiap saldo dompet. Ini berarti persentase kepemilikan jaringan Anda tetap.

Menurut AMPL, mata uang kripto saat ini berkorelasi secara berbahaya. Insentif unik AMPL memungkinkannya untuk memisahkan diri dari pola harga Bitcoin. Ini mengurangi risiko sistematis dengan menambahkan keragaman ke dalam ekosistem yang homogen.

Token ini dapat menjadi investasi yang menguntungkan berkat premis unik yang dibangunnya. Namun, jelajahi pasar dan baca setidaknya beberapa prediksi harga sebelum melakukan investasi.

Menurut Wallet Investor, mereka yang mencari mata uang virtual dengan pengembalian yang baik dapat menemukan FORTH sebagai pilihan yang buruk, investasi mereka saat ini mungkin akan terdevaluasi di masa depan.

Up to Brain tidak setuju. Menurut para ahli, harganya akan naik menjadi $31 pada akhir tahun 2023, naik dari $7,80 pada saat artikel ini ditulis. Token ini kemungkinan akan mencapai $46 pada akhir 2024.

⚡️#FORTH's 12h chart continuing with MAJOR STRENGTH towards the target at $15.77 and technically, has MORE to go! $FORTH is in position to climb over 36% more to reach this target and looks to be in the process of doing so now! #AmpleForthGovernanceToken may continue on this run! pic.twitter.com/sqGB2FFwps

— Crypto Lisa (@CryptoMonaL) February 3, 2022