Dogecoin menjadi tren setelah Elon Musk berkomentar secara terbuka bahwa dirinya tidak akan menjual kepemilikannya. Tren ini telah mempengaruhi hampir semua mata uang kripto bertema anjing, di mana tidak terjadi kekurangan pasokan di pasar.

Simak panduan ini untuk semua detail seputar Dogecoin, apakah layak dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli Dogecoin hari ini.

Dogecoin menampilkan Shiba Inu pada logonya. Mata uang digital sumber terbuka ini merupakan pecahan dari Litecoin pada Desember 2013. Pencipta koin ini membayangkannya sebagai mata uang kripto yang menyenangkan dan ringan yang akan memiliki daya tarik lebih besar di luar audiensi inti Bitcoin, karena didasarkan pada meme anjing.

CEO Tesla Elon Musk membuat sejumlah tweet di media sosial dengan menyebutkan bahwa Dogecoin adalah koin favoritnya. Memang, kesuksesan koin ini terkait erat dengan hasrat sang miliarder padanya.

Elon Musk mulai membuat tweet tentang Dogecoin pada awal tahun 2021. Meme Lion King terkait koin DOGE yang dibagikannya mendorong reli, yang memuncak pada penampilan sang miliarder di Saturday Night Live.

Altcoin tersebut memiliki waktu blok satu menit dan total pasokan tidak terbatas, yang berarti tidak ada batasan jumlah Dogecoin yang dapat ditambang.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Analytics Insight mengutip para ahli yang mengatakan bahwa harga DOGE akan menjadi $0,56-$0,58 pada tahun 2025, naik dari $0,11 yang merupakan harga saat ini. Jika prediksi ini berhasil, harga rata-rata Dogecoin akan berada di sekitar $1,79 pada tahun 2028 dengan potensi mencapai $2,13.

