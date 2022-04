Setelah pengumuman Twitter tentang Elon Musk yang menjadi anggota terbaru dewan direksi, Dogecoin mulai reli. Musk setuju untuk mempertahankan kepemilikannya hingga maksimum 14,9% dari 9,2% saat ini.

Panduan singkat ini memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang ekosistem dan koin Dogecoin, termasuk apakah Anda harus membelinya. Di sinilah tempat untuk membeli Dogecoin jika Anda berminat.

Dogecoin dibuat sebagai lelucon oleh insinyur perangkat lunak Billy Markus dan Jackson Palmer. Ini adalah koin anjing pertama dan koin meme pertama dalam sejarah.

Proyek Dogecoin mungkin dimulai dengan sifat satir, tetapi itu menjadi investasi yang menguntungkan bagi sebagian orang. Dogecoin diperkenalkan dengan logo khas Shiba Inu pada tanggal 6 Desember 2013 dan popularitasnya berkembang pesat.

Pada musim semi tahun lalu, kapitalisasi pasarnya telah melewati $85 miliar. Koin tersebut awalnya terbatas pada 100 miliar koin. Batasan ini telah dicapai pada pertengahan 2015 dan 5 miliar koin lainnya diedarkan setiap tahun setelah itu.

Dogecoin pasti layak untuk diinvestasikan jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi yang hanya berdasarkan harga saja.

Wallet Investor memperkirakan bahwa harganya bisa mencapai $0,29 dalam waktu satu tahun. Pada 2027, mereka memperkirakan Dogecoin akan diperdagangkan seharga $0,86.

Digital Coin price memperkirakan rata-rata harganya berada di angka $0,19 tahun ini, $0,28 pada tahun 2025, dan $0,66 pada tahun 2030. Menurut Price Prediction, DOGE akan bernilai rata-rata $0,16 tahun ini, naik menjadi $0,49 pada tahun 2025 dan menjadi $2,82 pada tahun 2030.

#Dogecoin up $100K today 😍🚀 17% at it’s peak so far! Let’s go #doge pic.twitter.com/rk2AoqeHpK

— SlumDOGE Millionaire (@ProTheDoge) April 5, 2022