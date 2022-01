Rainbow Token adalah token DeFi etis hiper-deflasi yang berjalan di Binance Smart Chain, yang menggabungkan tujuh fitur menjadi satu aset kripto. Rainbow Token terdaftar di Stealth Exchange dua hari lalu dan telah naik 18% hari ini.

Simak artikel ini untuk mempelajari detail seputar Rainbow, termasuk apakah itu investasi yang layak dan tempat terbaik untuk membeli Rainbow Token hari ini.

Rainbow Token diluncurkan pada 18 Agustus 2021. Rainbow Token mengambil 7 warna pelangi dan menugaskan sebuah protokol khusus pada masing-masing dari warna tersebut yang dibangun ke dalam tokenomik kontrak cerdas.

RAINBOW berencana untuk mengembangkan layanan platform terdesentralisasi yang disebut Bifrost yang memungkinkan pengguna untuk meluncurkan token mereka sendiri dengan cara yang aman. Ia ingin meningkatkan solusi saat ini, dengan fokus khusus pada pengurangan biaya.

Bifrost akan menampilkan antarmuka pengguna yang bersih, penjualan yang fleksibel dan dapat dimodifikasi, biaya yang adil dan rendah, serta pra-penjualan publik dan pribadi dengan fitur whitelist.

Jangan melakukan investasi tanpa melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Pertimbangkan toleransi risiko Anda karena Anda menginvestasikan dana dengan risiko Anda sendiri.

Wallet Investor memperkirakan peningkatan jangka panjang. Prognosis harga mereka untuk Januari 2027 adalah $0,00000019. Investasi 5 tahun akan menghasilkan pendapatan sekitar +1,780%. Jika Anda memasukkan $100 ke Rainbow Token sekarang, itu mungkin akan naik menjadi $1.880 pada tahun 2027.

