Token Terra (LUNA), naik 16% dan terus bertambah setelah Terra mengumumkan pengenalan pinjaman yang dapat dilunasi sendiri dan stablecoinnya, UST melampaui saingannya BUSD, stablecoin Binance, berdasarkan kapitalisasi pasar.

Panduan singkat ini memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang jaringan dan koin Terra (LUNA), termasuk apakah dan di mana tempat membeli Terra (LUNA).

Karena LUNA adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli LUNA menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli LUNA sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk LUNA.

Terra adalah kripto terbesar ke-8 berdasarkan kapitalisasi pasar. Protokol blockchain-nya menggunakan stablecoin yang dipatok fiat untuk mendukung sistem pembayaran global dengan harga yang stabil.

Terra mengklaim akan menggabungkan stabilitas harga dan adopsi mata uang fiat yang luas dengan ketahanan sensor BTC. Terra menawarkan penyelesaian yang cepat dan terjangkau.

Pengembangan Terra dimulai pada Januari 2018, dan mainnet-nya secara resmi diluncurkan pada April 2019. Stablecoin UST-nya mempertahankan patokan mata uang satu banding satu melalui algoritma yang secara otomatis menyesuaikan penawaran dan permintaan.

Ini dicapai dengan memberi insentif kepada pemegang LUNA untuk menukar LUNA dan stablecoin dengan nilai tukar yang menguntungkan untuk memperluas atau mengontrak pasokan stablecoin agar sesuai dengan permintaan.

Terra pasti layak untuk diinvestasikan jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan angkanya saja.

Wallet Investor menganggap Terra adalah investasi yang sangat baik. Mereka memperkirakan peningkatan jangka panjang. Pada April 2027, 1 LUNA akan bernilai $554.

Investasi 5 tahun akan menghasilkan pendapatan sekitar +517%. Jika Anda menginvestasikan $100 di dalamnya sekarang, mungkin akan mencapai $617 dalam lima tahun.

