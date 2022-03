Terra berencana untuk membeli dan menyimpan Bitcoin senilai $10 miliar, di mana itu merupakan jumlah yang besar terkait mata uang kripto unggulan yang dikatakan Terraform Labs akan digunakan untuk mendukung stablecoin TerraUSD (UST).

Alih-alih memegang cadangan kas dan setara kas lainnya, Terra berencana untuk menyimpan BTC untuk mendukung semua UST yang beredar.

Hal tersebut, pada dasarnya, adalah bagian utama di sekitar rencana Terra untuk membeli BTC senilai hingga $10 miliar. CNBC memuat komentar terkait Terra Selasa pagi.

Rencana UST Terra menambah permintaan Bitcoin

Pada hari Senin, pendiri dan CEO Terraform Labs, Do Kwon mengungkapkan bahwa perusahaan telah membeli BTC senilai $135 juta, sehingga pembelian Bitcoin untuk tahun 2022 menjadi $1 miliar.

Dalam komentar sebelumnya tentang langkah untuk membeli Bitcoin sebanyak mungkin, Kwon berkata:

“ UST dengan cadangan BTC senilai lebih dari $10 miliar akan membuka era moneter baru dari standar Bitcoin. Uang elektronik P2P yang lebih mudah dibelanjakan dan lebih menarik untuk menahan Bitcoin ”

UST, seperti stablecoin lainnya, dipatok 1:1 terhadap dolar AS dan memiliki nilainya yang relatif stabil bahkan ketika pasar mengalami volatilitas yang sangat besar. Namun, stablecoin ini ingin beralih dari mata uang algoritmik terdesentralisasi yang didukung oleh cadangan uang tunai dan setara lainnya, menjadi mata uang yang didukung oleh Bitcoin.

Dan memang salah satu narasi yang telah mendorong penguatan Bitcoin dalam beberapa hari terakhir ini adalah akumulasi agresif oleh para paus. Bitcoin melonjak ke level tertinggi di atas $48.000 pada hari Senin, membawa kenaikan 30 harinya menjadi lebih dari 20% dan mendorong nilainya ke zona positif tahun ini.

Terra (LUNA) juga mengalami lonjakan besar, mencapai harga tertinggi di atas $106 dari posisi sebelumnya di sekitar $90 pada minggu lalu. Sementara itu, kapitalisasi pasar UST naik menjadi lebih dari $16 miliar sehingga menjadikannya sebagai proyek kripto terbesar ke-14.

Perhatian regulasi?

Sebuah laporan CNBC tentang taruhan besar Terra pada Bitcoin dan UST mengatakan bahwa beberapa analis memperingatkan hal ini "mungkin tidak cocok" dengan regulator AS. Ini karena regulator sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan atas stablecoin dan potensinya risiko yang ditimbulkannya bagi sistem keuangan.

Dan sementara Menteri Keuangan Janet Yellen baru-baru ini mengatakan AS akan berupaya menyediakan kerangka peraturan yang membantu inovasi kripto, kekhawatiran tentang stablecoin tetap ada.

Pada tahun 2021, SEC memanggil Terraform Labs dan CEO Do Kwon, di tengah tuduhan pelanggaran hukum AS. Kwon menggugat balik SEC dan pada awal tahun ini, pengadilan AS memerintahkan Terra untuk mematuhi panggilan pengadilan.

Mampukah UST menarik lebih banyak perhatian sekarang? Menurut analis yang dikutip oleh CNBC, hal tersebut mungkin saja terjadi dengan segala kemungkinan perkembangan yang akan datang bahkan ketika anggota parlemen ingin mempercepat pengembangan dolar digital.