Terra Kembali Online Setelah Dihentikan Sementara

Validator telah menghentikan blockchain tersebut untuk mencegah serangan tata kelola karena harga LUNA bergerak menuju nol.

Validator Terra pada hari Kamis bergerak untuk menghentikan blockchain tersebut karena mereka berupaya mencegah kemungkinan serangan tata kelola, kata akun Twitter Terra.

Menurut tim platform tersebut, jaringan “secara resmi dihentikan pada ketinggian blok 7603700” dengan validator memilih untuk bertindak “menyusul inflasi $LUNA yang parah dan pengurangan biaya serangan yang signifikan .”

“ Blockchain Terra telah melanjutkan produksi blok. Delegasi dinonaktifkan sekarang karena rantai aktif dengan penggabungan kode baru. Validator, silakan periksa pengumuman Discord untuk catatan patch terbaru, “ tweet Terraform Labs tidak lama setelah penghentian tersebut

