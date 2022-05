Setelah stablecoinnya kehilangan patokan mata uangnya terhadap USD, Terra memasuki fase penurunan. Kecenderungan tersebut berlanjut hari ini, bahkan lebih menonjol dari kemarin, ketika LUNA “hanya” kehilangan setengah dari nilainya.

Terra telah turun ke peringkat 14 di Coinmarketcap, tetapi hari ini, proyek tersebut turun ke peringkat 29. Apakah sudah waktunya untuk membeli penurunan tersebut sebelum terlambat?

Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Terra, dapatkah itu memberi Anda pengembalian yang baik, dan tempat terbaik untuk membeli Terra sekarang, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Terra mencoba untuk membedakan dirinya melalui penggunaan stablecoin yang dipatok terhadap fiat, mengklaim bahwa itu menggabungkan manfaat mata uang kripto tanpa batas dengan stabilitas harga mata uang fiat sehari-hari.

Ini adalah strategi yang andal, hanya saja stablecoin UST-nya kehilangan patokannya, yang menjadi alasan mengapa penurunan ini terjadi. Stablecoin tersebut sebenarnya tidak memiliki dukungan.

Algoritma yang dikatakan akan menyesuaikan pasokan stablecoin berdasarkan permintaan tidak membantu. Ini memberi insentif kepada pemegang LUNA untuk menukar LUNA dan stablecoin dengan nilai tukar yang menguntungkan dalam rangka memperluas atau mengeksekusi kontrak atas pasokan stablecoin tersebut agar sesuai dengan permintaan.

Saat ini, baik LUNA maupun UST tidak diminati. Hampir semua pertukaran terkemuka telah memblokir penarikan untuk keduanya.

Terra pasti layak untuk dijadikan investasi jika waktu Anda tepat. Mungkin tidak sekarang. Jika Anda yakin Terra akan pulih, ini adalah risiko yang harus Anda ambil.

Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan nilai saja.

Analis tetap bullish di Terra meskipun terjadi penurunan. CryptoNewZ memperkirakan Terra akan diperdagangkan antara $78 dan $85 per koin tahun depan. Perkiraan harga satu tahun dari Wallet Investor adalah $151.

Coinpedia memperkirakan LUNA akan diperdagangkan antara $132 dan $257 pada akhir tahun depan. Gov Capital bergabung dengan mereka yang berpandangan bullish dengan prediksi harga $166 dalam satu tahun.

Can we see luna at $4.9 🤨#LUNA #Cryptocrash #Terra pic.twitter.com/WVdBxKmJKl

— Hossain 🌔🌕 (@hossainraj16) May 10, 2022