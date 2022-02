Theta Network telah reli sejak awal bulan, ketika Resorts World Las Vegas mengumumkan bahwa mereka meluncurkan NFT utilitas pada jaringannya, yang pertama dari kasino besar Las Vegas.

Ini juga mengumpulkan momentum untuk sejumlah besar paten yang diajukan, di mana yang terbaru mereka ajukan hari ini.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Theta, panduan ini cocok untuk Anda.

Theta (THETA) adalah jaringan bertenaga blockchain yang dibuat khusus untuk streaming video. Diluncurkan pada Maret 2019, mainnet Theta beroperasi sebagai jaringan terdesentralisasi di mana pengguna berbagi bandwidth dan sumber daya komputasi secara peer-to-peer (P2P).

Proyek ini dibimbing oleh Steve Chen, salah satu pendiri YouTube dan Justin Kan, salah satu pendiri Twitch. Token Theta melakukan berbagai tugas tata kelola dalam jaringan.

Perusahaan yang menjadi validatornya termasuk Google, Binance, perusahaan ventura blockchain, Gumi, Sony Eropa dan Samsung.

Menurut pengembangnya, Theta bertujuan untuk mengguncang industri streaming video dalam bentuknya saat ini. Sentralisasi, infrastruktur yang buruk, dan biaya tinggi menciptakan pengalaman pengguna akhir yang buruk. Pembuat konten juga memperoleh pendapatan lebih sedikit karena hambatan antara mereka dan pengguna.

CryptoNewsZ sangat bullish di THETA, memperkirakan token tersebut akan segera naik dari harga saat ini sekitar $4 menjadi $20 pada bulan September tahun ini dan $25 pada bulan Desember. Pada tahun 2025, mereka memperkirakan harganya akan melewati $70.

Gov Capital juga positif. Mereka memperkirakan THETA akan diperdagangkan sedikit di bawah $10 dalam satu tahun dan $55,29 dalam lima tahun, yang naik lebih dari 1.200%.

Digital Coin sedikit kurang bullish. Tahun ini, mereka menetapkan target harga $7 dan $11 pada 2025. Sementara di sisi konservatif, THETA masih naik lebih dari 150% dari harga saat ini.

