Trader NFT Semakin Berbondong-Bondong Berpindah ke Solana

Volume NFT di Solana mencapai nilai $295 juta selama bulan April

Integrasi dengan OpenSea telah meningkatkan ekosistem secara keseluruhan

Biaya gas hampir nol dan hambatan masuk yang rendah berarti trader NFT baru semakin berbondong-bondong pindah ke Solana

Derivatif Not Okay Bears di Ethereum menyoroti sejauh mana Solana telah bergerak

NFT meledak pada tahun 2021, dengan angka penjualan sebesar $17 miliar sepanjang tahun. Untuk tahun ini, terlepas dari lingkungan risk-off ekstrim dan aset yang berada di zona merah di seluruh pasar, laporan dari Chainalysis ini menunjukkan bahwa volume di sektor NFT tetap stabil.

Dengan setiap indikator jangka panjang mengarah ke kondisi berkelanjutan di sektor ini, saya pikir akan menarik untuk menilai di mana penjualan ini berlangsung, dan apakah Ethereum masih tetap menjadi raja.

Satu tren melonjak cukup cepat – yaitu pertumbuhan Solana.

OpenSea

Dalam sejarah singkat NFT, sebagian besar volume berada di Ethereum, sebagian besar di OpenSea, pasar yang awalnya dibangun untuk Ethereum. Namun, hal tersebut mulai berubah. OpenSea baru-baru ini terintegrasi dengan Solana, sebuah momen penting untuk koleksi NFT Solana yang hingga saat ini hanya terbatas pada pasar khusus untuk koleksi Solana, seperti Magic Eden dan Solanart.

Pada momen menyentuh lainnya, koleksi derivatif yang disebut Not Okay Bears telah dihapus kemarin dari OpenSea, setelah keluhan dari kolektor Okay Bears. Secara tradisional, yang terjadi adalah kebalikannya – koleksi tiruan diluncurkan di Solana, tetapi tiruan profil tinggi di Ethereum terasa seperti titik balik bagi Solana.

Kembali ke Okay Bears, mereka saat ini adalah koleksi terpanas di Solana, diperdagangkan dengan harga dasar 222 SOL ($11.500) dan dengan volume yang kuat sebesar 1,5 juta SOL ($77 juta) selama sebulan terakhir – dan itu baru di Magic Eden saja. Di OpenSea, mereka telah mencapai jumlah volume yang hampir sama pada bulan lalu, menempati peringkat ke-7 – di mana hanya ada enam koleksi dari Ethereum yang berada di atas mereka.

Harga dan volume dasar Okay Bears (dalam SOL) telah mengalami tren kenaikan sepanjang bulan

Bored Ape Solana Club

Tetap dalam lingkup derivatif, kasus menyentuh lainnya adalah Bored Ape Solana Club (BASC) – versi Solana dari Bored Ape Yacht Club (BAYC) di Ethereum. Ini berbeda dengan situasi Not Okay Bears di mana koleksi derivatif di sini lebih merupakan bentuk penghormatan daripada tiruan. BASC bahkan sudah terverifikasi di OpenSea, dengan volume dan harga dasarnya meroket tak lama kemudian.

Bulan lalu, setelah kekacauan pasca peluncuran Otherside dari Yuga Labs, pencipta BAYC, saya menulis di sini tentang betapa eksklusifnya dunia NFT Ethereum. Rasanya seperti Bored Ape 1% Club, karena harga yang sangat tinggi dan biaya gas yang memberatkan membuat investor biasa tidak dapat terlibat.

Konsentrasi kekayaan di sektor NFT semakin mengkhawatirkan, sementara sentralisasi sektor tersebut menjadi perhatian nyata – Yuga Labs memiliki tiga koleksi teratas di OpenSea dan juga memiliki hak IP atas CryptoPunks, belum lagi tweet mereka bulan lalu bahwa mereka ingin memulai blockchain mereka sendiri.

Solana memberi investor biasa akses ke dunia NFT, meruntuhkan hambatan masuk dengan biaya gas yang rendah dan antarmuka yang mudah digunakan. Untuk bersenang-senang, saya bahkan membeli Ape di bawah ini dari BASC untuk menghilangkan ketidakpuasan saya dari kejatuhan Yuga Lab. Biaya yang saya bayarkan hanya sepersekian sen, dan seluruh proses sangat kontras dengan rekan-rekan BAYC ultra-eksklusif di Ethereum.

Instagram dan Coinbase

Minggu ini juga membawa berita bahwa Instagram milik Meta sedang menguji fitur yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan NFT sebagai gambar profil mereka. Meta mengkonfirmasi bahwa meskipun peluncuran tes awal terbatas pada Ethereum dan Polygon, Solana akan ditambahkan di kemudian hari. Coinbase juga mengumumkan niat mereka untuk ekspansi ke Solana setelah ekosistem NFT Ethereum mereka aktif dan siap digunakan.

Pertumbuhan

Akses untuk orang-orang biasa yang ditawarkan Solana ini mulai populer. Semakin banyak investor baru yang memilih Solana daripada Ethereum untuk debut pertama mereka di sektor NFT, untuk alasan yang sama saya pergi ke Solana untuk membeli Ape di atas. Ada 9,2 juta transaksi di Magic Eden vs 1,67 juta di OpenSea selama sebulan terakhir, menurut laporan ini .

Namun, harus diingat bahwa kesenjangan dalam transaksi ini sebagian besar karena aktivitas bot. Namun, tren pertumbuhannya jelas – Solana berkembang dengan pesat, dengan harga dasar dari koleksi utama meningkat selama sebulan terakhir, berbeda dengan apa yang terjadi di Ethereum.

Mungkin yang lebih akurat daripada jumlah transaksi adalah volume, dan menurut DappRadar, pasar NFT Solana melonjak 91% di bulan April, dengan volume $295 juta. Jika kita kembali melihat periode 30 hari terakhir dari hari ini, krisis telah mengurangi volume dolar, tetapi volume SOL naik secara signifikan. Memang, ketika mempertimbangkan pelemahan pasar yang lebih luas, fakta bahwa volume selama 30 hari terakhir di 14 pasar teratas sebesar $274 juta (dengan harga SOL saat ini $52) merupakan tanda yang sangat bullish.

Grafik di bawah ini menunjukkan sebagian besar volume ini berada di Magic Eden dan OpenSea.

Kesimpulan

Kesimpulannya, ini adalah periode bullish besar-besaran untuk NFT Solana. Meskipun pasar kripto telah berkinerja buruk – dan token Solana juga tidak terhindar dari hal ini – lintasan jangka panjang untuk ekosistemnya tetap mengarah ke atas.

Ethereum tidak dapat bersaing dengan hambatan masuk yang hampir tidak ada yang ditawarkan Solana kepada investor NFT. Bertukar NFT, bermain-main dengan koleksi yang berbeda, dan membeli sesuka hati semuanya dimungkinkan di Solana, dengan biaya sepersekian sen per transaksi. Ini sama sekali tidak layak di ETH, diperburuk oleh dominasi koleksi teratas, yang membebankan harga yang sangat besar, selain biaya gas yang memberatkan.

Kemudian lagi, kecuali jika Anda menghabiskan banyak uang untuk NFT yang sangat mahal, Ethereum tidak layak untuk digunakan karena Anda kehilangan begitu banyak uang untuk biaya gas – yang berarti ETH terus memantapkan dirinya sebagai blockchain untuk para elit, setidaknya dalam hal NFT . Untuk investor biasa yang ingin menginvestasikan jumlah yang tidak begitu banyak mengubah hidup, maka Solana lebih masuk akal.

Pasar mulai menyadari hal ini.