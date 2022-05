TRX Turun 6% Pasca Melonjak Karena Peningkatan Cadangan USDD

Meskipun memulai minggu ini dengan penurunan 6,1%, Tron (TRX) telah melonjak sebesar 9,3% selama seminggu terakhir setelah peluncuran stablecoin barunya.

Pada hari Sabtu, Tron DAO membeli lebih banyak token TRX untuk mendukung stablecoin barunya.

TRON DAO Reserve, yang mendukung stablecoin Tron baru, USDD, mencatat bahwa mereka telah membeli hampir 504,6 juta token TRX senilai $38,99 juta untuk mendukung stablecoin baru tersebut serta melindungi seluruh pasar kripto dan blockchain.

To safeguard the overall blockchain industry and crypto market, TRON DAO Reserve have bought 504,600,250 #TRX at 0.07727 average price with 38,993,043 #USD .

Selain itu, Tron baru-baru ini meluncurkan stablecoin USDD yang melebihi total pasokan yang beredar sebesar $200 juta hanya dalam 48 jam dengan volume perdagangan 24 jam yang meningkat sebesar 30%.

Imbal hasil tinggi sebesar 30% dari token tersebut tampaknya menarik lebih banyak adopsi token selain karena ini adalah imbal hasil tertinggi yang ditawarkan oleh stablecoin mana pun di pasar.

TRON DAO Reserve mencatat adopsi USDD yang begitu cepat dan berjanji bahwa dalam 10 hari ke depan jaringannya akan menyetujui 1 miliar token lagi. Namun, Reserve juga mencatat bahwa mendapatkan tunjangan tidak menjamin penerbitan atau peredaran token, yang tergantung pada permintaan pasar.

#USDD is increasing at such a rapid rate that we have decided to authorize 1 more billion #USDD in the next ten days. Be aware that authorization doesn't mean issuance or circulation, which depends on market demand.

— TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 7, 2022