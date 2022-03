TVS Flux Capai $800 Juta: Tempat Terbaik untuk Membeli Flux

Setelah mencapai TVS (Total Value Secured) sebesar $800 juta, token jaringan dan ekosistem Flux melonjak.

Flux telah menghasilkan volume perdagangan $ 46,7 juta dan naik 14% dalam 24 jam terakhir. Pada saat penulisan, Flux diperdagangkan seharga $ 1,88.

Panduan singkat ini memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang koin Flux, termasuk apakah Anda harus membelinya. Di sinilah tempat untuk membeli Flux jika Anda mau.

Karena FLUX adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli FLUX menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli FLUX sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk FLUX.

Flux Ecosystem menawarkan lingkungan pengembangan yang terdesentralisasi dengan kemampuan interoperabilitas. Ini adalah rangkaian solusi blockchain-as-a-service yang berfungsi penuh dan layanan komputasi terdesentralisasi.

Flux menyebut dirinya sebagai generasi baru dari infrastruktur cloud terdesentralisasi yang dapat diskalakan. Flux memungkinkan penggunanya untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi di beberapa server secara bersamaan. Flux siap merangkul masa depan DApps, Web 3.0, dll.

Flux adalah koin GPU bawaan dengan model POW (Proof of Work) yang dapat ditambang dan memberikan insentif untuk hoster perangkat keras, tata kelola DAO on-chain, dan mitigasi pelaku kejahatan melalui persyaratan staking untuk menjalankan perangkat keras.

Flux bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan lakukan riset pasar sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat investasi dengan hati-hati.

Up to Brain memprediksi Flux akan mencapai $2,89 pada akhir tahun 2023. Tahun berikutnya, Flux akan meningkat menjadi $3,53. Pada 2025, analis percaya koin tersebut akan mencapai level tertinggi sepanjang masa di $4,4.

