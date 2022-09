Ulasan BitBox02 – Penyimpanan Dingin yang Baik atau Tidak?

Tahun ini menjadi tahun yang brutal bagi mata uang kripto. Di antara perkembangan pasar bearish adalah sekelompok entitas terpusat yang mengajukan kebangkrutan, yang paling terkenal di antaranya adalah Celsius.

Dengan latar belakang ini, mantra “bukan kunci Anda, bukan koin Anda” terdengar lebih benar dari sebelumnya. Karena terjadi riak penularan di seluruh industri, hanya ada satu cara agar Anda dapat benar-benar yakin bahwa Bitcoin Anda (dan mata uang kripto lainnya) aman. Dan itu adalah penyimpanan dingin – sesuatu yang telah saya ingatkan berkaitan dengan hari ketika patokan UST mulai tergelincir.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022