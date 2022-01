Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, telah membagikan beberapa prediksi terbesarnya di dunia kripto selama dekade terakhir, mengakui dalam sebuah postingan Twitter bahwa ia salah.

Dia juga merefleksikan pelajaran yang didapatnya, menjelaskan di mana posisinya saat ini tentang berbagai subjek seperti regulasi Bitcoin, stablecoin, roadmap proof of stake Ethereum, dan Bitcoin Cash.

Salah satu komentar paling awal Buterin tentang regulasi kripto dikatakan pada Juli 2013, ketika salah satu pendiri Ethereum tersebut berbicara tentang peningkatan perhatian regulasi pada Bitcoin dan konsekuensinya terhadap kripto pionir tersebut.

Tetapi sementara ia merasa Bitcoin tahan terhadap campur tangan pemerintah, ia juga merasa bahwa peraturan yang terus berkembang terkait layanan Bitcoin seperti bisnis pertukaran memberikan dampak yang besar.

“ Bitcoin melawan pemerintah bukan dengan menjadi cerdas tentang pada 'kategori hukum' apa ia digolongkan, melainkan dengan menjadi bukti sensor teknologi, ” dia menyimpulkan keyakinannya pada saat itu.

Sesuai apa yang ia pikirkan hari ini, Buterin mengatakan bahwa ia percaya desentralisasi cocok dengan Bitcoin dan akan menjadi alasan mengapa Bitcoin akan bertahan bahkan di lingkungan peraturan yang paling keras. Namun, ia masih berpikir bahwa menjadi tahan sensor saja tidak cukup jika mata uang kripto andalan tersebut ingin berkembang.

“ Tentu, desentralisasi Bitcoin akan membuatnya tetap “bertahan” di bawah iklim peraturan yang sangat tidak bersahabat, tetapi ia tidak bisa “berkembang, ” katanya.

Menurutnya, agar strategi perlawanan terhadap sensor berhasil, jaringan Bitcoin harus memiliki “kekokohan teknologi dan legitimasi publik.” Tanpa kedua hal ini, menurutnya, peluang untuk berkembang akan terbatas.

Terkait yang satu ini, salah satu pendiri Ethereum tersebut mengatakan bahwa apa yang ia kemukakan sebagai garis waktu untuk peralihan dari proof of work ke proof of stake adalah hal yang hampir menggelikan.

3. My projections from 2015 of when we will get PoS and sharding. Honestly, these were very wrong and worth laughing at; I'll share a screenshot of one of my presentations from 2015 so everyone can laugh more easily. pic.twitter.com/6tbsmajJyu

— vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022