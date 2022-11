Wawancara: Nexo Meluncurkan Dompet Non-Kustodian

Ini merupakan minggu yang kacau di dunia mata uang kripto, dengan perusahaan terpusat lainnya – kali ini FTX – bangkrut.

Dengan latar belakang ini, masalah yang sangat penting tentang kepemilikan aset telah menjadi pusat perhatian. kemarin, saya menulis artikel yang menganalisis bagaimana dana mengalir keluar dari berbagai pertukaran di belakang ini, akibat investor yang ketakutan dan lari keluar.

Oleh karena itu, akan menarik pada kondisi seperti ini, Nexo, platform sebuah peminjaman kripto, telah meluncurkan dompet pintar non-kustodian. Dompet yang saat ini dalam fase pra-peluncurannya, memberikan opsi yang bisa diatur sendiri untuk mengirim, menerima, dan menyimpan serta menukar aset digital, serta beroperasi di lima blockchain: Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom, dan Avalanche-C.

Kami mewawancarai Product Owner Elitsa Taskova untuk mendapatkan jawaban atas pengumuman tersebut.







CoinJournal (CJ): Kepemilikan kripto jelas merupakan topik hangat setelah kejadian baru-baru ini di industri. Apakah menurut Anda ini dapat mendorong adopsi dompet non-kustodian ini?



Elitsa Taskova (ET): Tentu, pasti. Secara alami, Nexo Wallet telah dikembangkan sejak awal tahun. Di Nexo, kami ingin memastikan klien dapat memilih tingkat sentralisasi dan desentralisasi yang mereka inginkan saat mengelola dana mereka.



Kami memiliki ambisi yang tinggi dan ingin membuat Nexo 360º – penawaran menyeluruh yang berisi semua hal yang dibutuhkan seseorang untuk mengelola uang mereka. Aman, ramah pengguna, dan akses non-kustodian ke DeFi adalah bagian dari paket ini, seperti kemampuan untuk mengelola identitas digital Anda sendiri tanpa memerlukan perantara.





CJ: Sangat menarik bahwa dompet ini diluncurkan agar kompatibel dengan banyak blockchain. Seberapa sulitkah ini untuk dikembangkan dibandingkan dengan, katakanlah, hanya diluncurkan di Ethereum?



ET: Kami akan mulai dengan mendukung beberapa blockchain yang kompatibel dengan EVM – yang agak mengurangi kompleksitas awal, tetapi kami juga pasti berupaya untuk mendukung rantai/blockchain lain melalui perilisan yang akan datang, termasuk Bitcoin. Selain itu, saat ini kami sedang menilai apakah menyediakan jembatan multi-rantai adalah sesuatu yang ingin kami manfaatkan untuk memfasilitasi kebutuhan pengguna saat berpindah-pindah rantai.





CJ: Pada saat yang sama, Nexo adalah perusahaan terpusat. Banyak pesaing Anda yang kalah dalam setahun terakhir. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan Nexo, apakah Anda khawatir modal akan meninggalkan industri ini sepenuhnya, dengan Nexo – seperti banyak perusahaan kripto lainnya – merasakan pukulan terhadap reputasi kripto secara keseluruhan?



ET: Kami percaya bahwa modal bukanlah yang membuat industri ini semakin berharga – melainkan potensi inovasi dan blockchain untuk menyelesaikan inefisiensi di berbagai industri, termasuk dan terutama di bidang keuangan, yang memberi nilai bagi dunia. Industri ini menerima banyak peringatan yang menyinggung hal ini sepanjang tahun, dan sementara kita pulih, yang bisa kita lakukan ada berupaya lebih baik, berbuat lebih banyak, dan membawa inovasi itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari.



Memang tingkat ketakutan yang tinggi di industri ini menyebabkan banyak pengguna mengurangi investasi kripto mereka, tetapi seperti biasa, setelah volatilitas mereda, mereka akan kembali. Seperti yang mereka lakukan selama turbulensi sebelumnya, misalnya, kepanikan awal COVID di awal tahun 2020. Sementara itu, kami akan terus membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mereka.

CJ: Betapa frustrasinya melihat perusahaan yang utangnya terlalu banyak dan salah dikelola membawa begitu banyak kerusakan pada industri ini, ketika Anda mencoba membangun dan berinovasi?



ET: Mengecewakan, tetapi tidak mempengaruhi semangat kami untuk terus membangun. Bagaimana pun, itu telah mendorong kamii untuk melakukan praktik dan membuat produk yang berkelanjutan serta patuh. Hal ini telah mengikis kepercayaan pada mata uang kripto dan memberikan bayangan serius pada sektor pinjaman dan manajemen keuangan dalam dunia aset digital.



Rekan-rekan saya dan saya secara alami bersimpati kepada banyak pengguna ritel yang terkena dampak gegar otak baru-baru ini di industri tersebut. Namun, pada saat yang sama, praktik bisnis mendasar, manajemen risiko, dan model berkelanjutan Nexo sekali lagi membuktikan bahwa mereka dapat bertahan dari gejolak tersebut.





CJ: Dengan ekonomi yang lebih luas dan industri mata uang kripto mengalami masa sulit, seberapa menantang untuk meluncurkan produk baru ke pasar seperti itu?



ET: Pada saat-saat seperti ini, Anda harus fokus dan terus membangun, jika tidak, ada risiko bahwa visi jangka panjang dikaburkan oleh pemicu stres jangka pendek. Dan itu cara yang tidak sehat untuk membangun sesuatu yang berkelanjutan.



Meskipun partisipasi dalam industri kripto dapa terhalang oleh kemerosotan pasar yang parah, hal ini hampir tidak menghilangkan kebutuhan dan kelangsungan produk seperti Nexo Wallet. Dengan kata lain, kami tidak pernah takut menghadapi adopsi yang lebih lambat untuk sementara saat membuat sesuatu yang akan hidup lebih lama dari siklus pasar saat ini serta memberikan nilai yang sangat besar bagi pengguna akhir.