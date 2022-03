Oscar ke-94 harus diingat untuk setidaknya satu peristiwa tak terduga: Will Smith menampar Chris Rock dalam acara tersebut setelah sang komedian menghina Jada Pinkett Smith. Will Smith kemudian memenangkan Academy Award untuk kategori Aktor Terbaik.

Token Will Smith Slap (Will Smith Inu) dengan cepat muncul. WSI diperdagangkan di UniSwap dan PancakeSwap.

Simak artikel singkat ini untuk semua detail tentang Will Smith Inu: Apa itu WSI, apakah layak untuk dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli Will Smith Inu sekarang.

Karena WSI adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli WSI menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli WSI sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk WSI.

Volume perdagangan yang dihasilkan oleh Will Smith Inu hampir mencapai $3,7 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Menurut Nomics, token ini masih naik dengan kenaikan 36,24% sejauh ini.

Media terkemuka melaporkan bahwa pencipta WSI menghasilkan sekitar $33.000 ether. Setelah dikurangi biaya pengaturan kontrak dan likuiditas, jumlah tersebut menghasilkan laba bersih $20.000 dalam beberapa jam.

Data OpenSea menunjukkan bahwa organisasi baru bernama Will Smith Slap DAO menjual NFT senilai 13,3 ether dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada harga saat ini, jumlah tersebut bernilai lebih dari $ 40.000.

Analis terkemuka secara kolektif dan tegas menjawab “tidak”. WSI mungkin akan bernasib seperti Token Squid tahun lalu. WSI juga sangat fluktuatif sebagai aset baru. Juga terdapat indikasi bahwa proyek token ini bisa saja dihentikan.

Belum ada prediksi harga resmi untuk token tersebut. Analis mata uang kripto belum berkomitmen pada perkiraan apa pun. Data dari Nomics menunjukkan harga WSI saat ini adalah $0,0000000113.

Will Smith Inu pops up after he slaps Chris Rock, spikes 250% in 24-hours#WillSmith #WillSmithInu #WillSmithToken #WillSmithDAO #WillAndChris #WillSmithAssault #willsmithchrisrock #ChrisRock https://t.co/fzokCWnTs0

— Vinod Dsouza (@VinodJason) March 29, 2022