Harga token Wing Finance telah naik dalam beberapa hari terakhir, terutama sejak Kamis, 28 Juli. Harganya meroket hingga mencapai level tertinggi di atas $53 pada hari Jumat, 29 Juli sebelum anjlok ke harga saat ini $16,69. Token WING telah naik sekitar 167,8% selama 7 hari terakhir dan masih bullish.

Namun demikian, investor percaya bahwa kenaikan harga minggu lalu adalah petunjuk bahwa token WING dapat melompat ke level tertinggi yang lebih tinggi lagi dalam beberapa hari mendatang. Bagaimanapun, saat ini koin tersebut diperdagangkan lebih dari tiga kali lipat dari harganya pada 27 Juli, yaitu sekitar lima hari yang lalu.

Untuk membantu investor dan trader yang ingin memanfaatkan token Wing Finance, terutama setelah turun dari harga tertinggi hari Jumat, Coinjournal telah membuat artikel singkat ini untuk membantu mengidentifikasi tempat terbaik untuk membeli token WING.

Binance telah tumbuh secara eksponensial sejak didirikan pada 2017 dan sekarang salah satunya, jika bukan pertukaran cryptocurrency terbesar di pasaran.

Swapzone adalah agregator Crypto Exchange yang beroperasi sebagai gateway antara komunitas cryptocurrency dan layanan pertukaran. Swapzone bertujuan untuk menyediakan antarmuka yang nyaman, aliran pengguna yang aman, dan data kristal yang jelas bagi pengguna untuk menemukan nilai tukar terbaik di antara seluruh pasar cryptocurrency.

Wing Finance, biasanya hanya disebut sebagai Wing, adalah platform terdesentralisasi berbasis kredit yang dirancang untuk pinjaman aset kripto dan komunikasi lintas rantai antara proyek Decentralized finance (DeFi).

Wing Finance bertujuan untuk membuat layanan pinjaman kripto lebih inklusif melalui modul evaluasi kredit yang menghilangkan kebutuhan akan penggunaan agunan dalam peminjaman. Ini juga memungkinkan pembuatan proyek blockchain baru.

Wing menggunakan DAO ditambah dengan mekanisme pengendalian risiko untuk mengembangkan hubungan antara kreditur, peminjam, dan penjamin. Ini telah meningkatkan jumlah proyek yang menggunakan platform tersebut dan juga meningkatkan aksesibilitas ke layanan pinjam-meminjam kripto kepada pengguna.

Wing telah berhasil mengatasi masalah over-collateralization yang mengganggu industri DeFi dengan menggunakan Wing DAO. DAO tersebut telah membangun protokol DeFi berbasis kredit yang berjalan di blockchain Ontology (ONT) dan memungkinkan pengguna untuk ikut mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, operasi, dan proses desain produk.

Jika Anda mencari mata uang kripto yang telah menunjukkan tanda-tanda lonjakan dalam beberapa hari mendatang, terutama setelah krisis pasar kripto baru-baru ini, maka Wing Finance bisa menjadi pilihan yang baik.

Namun demikian, Anda harus berhati-hati karena pasar kripto sangat fluktuatif seperti yang baru saja disaksikan dengan WING selama akhir pekan di mana harganya naik ke atas $53 dan turun di bawah $20 dalam hitungan lima hari.

Mayoritas percaya bahwa kenaikan Wing Finance pada hari Jumat hanyalah pemanasan dan mungkin siap untuk lonjakan besar terutama setelah aktivitas meningkat di platform Wing.

Platform Wing baru-baru ini meluncurkan Wing NFT Pool dan mengumumkan Wing x Flamingo Joint Event dan Wing Polkapets NFT Airdrop Update.

Semua mata tertuju pada target harga $60 sebelum akhir minggu ini.

