Zilliqa (ZIL) adalah salah satu koin dengan kinerja terbaik di pasar kripto saat ini. Zilliqa (ZIL) telah reli lebih dari 20% hari ini.

Pada saat penulisan, ZIL diperdagangkan seharga $0,08889, naik 25,67% setelah mencapai tertinggi harian $0,09776 sebelum turun.

Menurut laporan dari LunarCrush, monitor aktivitas pasar dan media sosial untuk mata uang kripto, token ZIL adalah salah satu mata uang kripto yang paling banyak dibahas.

Sentimen pasar dan sosial ini dianggap sebagai alasan utama di balik reli token tersebut yang membantunya menutupi sejumlah penurunan dalam 30 hari terakhir sebesar 37%.

Selain itu, reli token tersebut juga telah dipengaruhi sampai batas tertentu oleh langkah CEO Ben Livshits dalam mengungkapkan peta jalan proyek. Sang CEO mengatakan bahwa proyek tersebut akan berkonsentrasi untuk membangun dan mengintegrasikan aplikasi Metaverse, game, dan DeFi.

April's been a whirlwind of activity! We joined the @BGameAlliance, unveiled @themetapolis, and @convoluted_code shared #Zilliqa's Roadmap 2022 with the #ZilFam. And that's just scratching the surface.

Read all about it here! https://t.co/X5ZVNGEyzV pic.twitter.com/AgFy0foVHM

— Zilliqa (@zilliqa) May 4, 2022