ZRX, token 0x, naik 46% setelah mengumumkan bahwa mereka menjalin kemitraan dengan pertukaran kripto terkemuka Coinbase untuk menggerakkan pasar NFT sosial baru yang terakhir.

Jika Anda ingin tahu apa itu ZRX, dapatkah itu memberi Anda pengembalian yang baik, dan tempat tebaik untuk membeli ZRX, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Karena ZRX adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli ZRX menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ZRX sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk ZRX.

0x adalah protokol infrastruktur yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memperdagangkan token ERC20 dan aset lainnya di blockchain Ethereum tanpa bergantung pada perantara terpusat seperti pertukaran mata uang kripto tradisional.

0x mencapai fungsi pertukaran terdesentralisasi ini menggunakan kumpulan kontrak cerdas sumber terbuka yang dapat diaudit secara publik dan bekerja sama untuk menghasilkan protokol perdagangan yang fleksibel dengan gesekan rendah yang dapat dengan mudah dirangkai oleh pengembang ke dalam produk mereka.

0x mendukung token yang dapat dipertukarkan (ERC20) dan NFT (ERC-723). Ini dapat digunakan untuk melakukan perdagangan tanpa izin atas berbagai aset, memberi pemegang cara untuk membeli, menjual, dan menukar aset Ethereum melalui lebih dari selusin aplikasi yang berbeda.

ZRX bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan melakukan riset pasar sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat investasi dengan hati-hati.

Wallet Investor menganggap koin ini sebagai investasi yang cukup bagus. Pada April 2027, mereka memperkirakan ZRX akan diperdagangkan seharga $2,27. Investasi 5 tahun akan menghasilkan pendapatan sekitar +110%. Investasi $ 100 mungkin naik menjadi $ 210 dalam periode waktu ini.

