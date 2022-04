ApeCoinはYuga LabsがOtherside Auctionをキャンセルした後、今日10%以上上昇

投資家やクジラによる購入が急増し、Yuga Labsのメタバースプロジェクト「Otherside」の人気が高まる中、ApeCoinは10%以上暴騰しました。

本稿執筆時点では、ApeCoinは一日の最高値である26.91ドルから下落した後、22.86ドルで取引されており、13.39%上昇しています。

Yuga LabsによるOtherside Auctionのキャンセルが、Yuga Labsが立ち上げた暗号通貨ApeCoinの価格を今日上昇させている最大の理由となっています。

Yuga LabsのメタバースプロジェクトOthersideの土地売却で予定されていたダッチオークションを中止しました。ガス代とNFTの需要のバランスが取れなかったため、今回の決定に至ったとのことです。

ダッチオークション形式の販売では、提供総額が最高値に達する可能性をすべて分析した上で価格が決定されます。

OthersideはTwitterで、ダッチ販売でガス料金戦争が激化したことを発表しました。また、Otherdeed(BAYCの新プロジェクト)のNFT造幣の需要が高いため、NFTの造幣数が増えれば、ガス代がさらに高くなるとの憶測もありました。

Dutch auctions are actually bullshit, so Otherdeeds will be sold for a flat price of 305 ApeCoin 🧵.

— OthersideMeta (@OthersideMeta) April 29, 2022