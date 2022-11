あなたの資金は安全？下落が続く暗号レンディングプラットフォーム

このFTXの事例をきっかけに、ドミノ倒しが続いています。

主要な暗号貸し手であるGenesis Capitalは昨日、貸し出し業務の引き出しを停止しました。暗号投資家が今までに分かっていることが1つあるとすれば、出金停止という運命的な決定が下された時点で、治具が作動しているということです。

これは大変なことです。Genesisは2022年の第3四半期時点で28億ドルのアクティブローンを持っていましたが、四半期の間に84億ドルをオリジネートしました。 これは相当な額です。

先週の記事で暗号の次なる展開として、不可避の伝染についてお話しました。

「誰が誰に暴露されたのかまだ分からないので、この件から何らかの伝染が起こることを期待したい。しかし、FTXはこの業界の大きなプレーヤーなので、間違いなく数社は引き込んでいくだろう。」

あのキャッチーなDrakeの曲を引用すると、「bodies are (starting) to drop」と言えますね。つまり「もし」という問題ではなく、「誰が」という問題なのです。

Genesisは、ローン業務の停止を決定したのは「現在の流動性を超える異常な出金要請があったため」と述べています。確かにその通りでしょうね。

エコシステムは限界まで試されており、これからも試され続けるのです。レンディング分野の重要人物であるGensesisを見続けましょう。彼らのパートナーの1つはGeminiで、同社はこの利回り獲得サービスを提供しています。Gemini は、みんな大好きなー卵性双生児のTyler氏とCameron Winklevoss氏(Cameron氏はTyler氏がいつも最初に上場することに腹を立てているのだろうか)が運営する取引所で、そのため人々は心配していました。

Genesisの発表から数時間後、Geminiは、アーンプログラムからの引き出しを停止したとの声明を発表しました。必然的に。

「我々はGenesisのチームと協力して、お客様ができるだけ早くアーンプログラムから資金を換金できるよう支援しています。今後数日のうちに詳しい情報を提供する予定です。」とGeminiは述べています。

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn

— Gemini (@Gemini) November 16, 2022