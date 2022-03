AxieInfinityのRoninブリッジとKatanaDexが6億1200万円の搾取を受け停止

Ronin Networkの公式Twitterハンドルに投稿されたツイートによると、Roninブリッジが悪用され、173,600ETHと約6億1,200万ドル相当の2,550万USDCコインが盗まれました。

ハッキングに続いて、RoninブリッジとKatanaDEXの両方が停止されました。

しかし、Roninは、エクスプロイトに触れたTwitterスレッドで、チームは「法執行官、法医学暗号研究者、および投資家と協力して、すべての資金が確実に回収または払い戻されるようにしています。」と述べています。また、「RoninのAXS、RON、SLPはすべて安全です。」とも述べています。

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now.

