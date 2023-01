バハマはBankman-Fried氏に新しいコインを造るよう指示したという主張を否定

FTXが見事に破綻した後、この1〜2ヶ月の間に多くの驚くべき事実が発覚しました。少なくとも私にとって最も陰湿なものの1つは、バハマ政府がBankman-Fried氏と協力して、取引所の崩壊後に新しいトークンを鋳造していたということです。

FTXの弁護士は、12月に提出した法廷資料の中で、バハマ政府当局がBankman-Fried氏に「数億ドル」相当の新しいデジタル資産を鋳造するよう求め、一方で失脚したCEOが新しいトークンを政府当局の管理下に移すよう要請したと述べています。

ブルームバーグが発表した報告書では、バハマ当局者がBankman-Fried氏がFTXプラットフォームの重要なコンピューター・システムへのアクセスを回復するのを手助けしようと動いたことも紹介されています。この役人は、FTXプラットフォーム上にあるデジタル資産の一部を管理するためにシステムへの「不正アクセスを指示する責任があった」とのことです。

FTXの破綻後、ブロックチェーン上でお金が動いていることが明らかになったため、これは特に懸念されることでした。報告された「ハッキング」によって、破産申請後の数日間に4億7700万ドルの暗号が動き、ハッカーはその資金を様々な団体や通貨に橋渡ししようとしました。

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets.

— FTX (@FTX_Official) November 20, 2022