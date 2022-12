Bankman-Fried氏が逮捕、今後の動きは？Caroline Ellison氏とSam Trabucco氏の行方は？

ああ、Sam。

FTXの創設者であるSam Bankman-Fried氏は米国から刑事告発された後、バハマ警察によって月曜日に逮捕されました。バハマ、米国が間もなく身柄引き渡しを要求することを予想していると述べています。

Ryan Pinder司法長官による声明では、「受け取った通知とそれに付随する資料の結果、司法長官がSBFの逮捕を求め、わが国の引渡法に従って彼を拘束することが適切であると考えられた」と述べられています。

Bankman-Fried氏に対する起訴内容は電信詐欺、電信詐欺の共謀、証券詐欺、証券詐欺の共謀、マネーロンダリングと報じられています。この罪状は、Bankman-Fried氏を何十年も刑務所に入れることになるかもしれません。

これは派手な告発でした、Bankman-Fried氏が本当にすべてをやっていたことが明らかになったのです。

彼は、今日午前10時(東部標準時)に下院金融委員会でFTXの出来事について公聴会で証言することになっていました。その代わりに、バハマのナッソーにある治安判事裁判所に出廷することになったのです。

彼がアメリカ本土に戻れば、裁判はすぐには起きないでしょう。これは無数の管轄区域にまたがる歴史的規模の犯罪であり、裁判には多くの時間がかかると思われます。

SECはまた、Bankman-Freid氏が投資家を欺いたとして、別の告発も行いました。

「我々は、Sam Bankman-Fried氏が暗号で最も安全な建物の1つであると投資家に言いながら、欺瞞の基盤の上にトランプの家を建てたと主張しています」とSEC議長Gary Gensler氏は述べました。「Bankman-Fried氏によって行われた詐欺の疑惑は、暗号プラットフォームが我々の法律を遵守する必要があることを明確に呼びかけるものです。」

誰も触れていないのはAlamedaのCEOであるCaroline Ellison氏がどうなるかということです。AlamedaはBankman-Fried氏が設立したトレーディング会社で、FTXの顧客資金が多額の取引損失を補填するために送られた場所でもあります。

Ellison氏は逮捕時に香港にいたとみられていますが、マンハッタンのカフェで目撃された可能性があり、すでに米国に滞在している可能性があります。

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022