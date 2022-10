Binanceのハッキング事件は分散化の危険性を浮き彫りに

仮想通貨取引所Binanceのネイティブ チェーンは、数百万ドルの暗号が暴露されるに至った悪用により、木曜日に停止されました。

この事件は明らかに暗号の世界に衝撃を与えましたが、私にとっては非中央集権の危険性を浮き彫りにするものでもあったのです。

誤解しないでほしいのですが、非中央集権は、暗号通貨が構築されているすべての土台となる間違いなく唯一最大の柱です。金融、お金、そして経済について、私たちが知っているすべてを根底から覆す可能性のある概念なのです。世界をより良い場所にすることができるのです。

しかし、今回のBinanceの事件は、暗号通貨の初期段階において、分散化が非常に現実的なリスクももたらすことを浮き彫りにしています。(サトシ・ナカモトがビットコインのホワイトペーパーを書いたのが2008年であることを忘れてはいけません。)

木曜日の夜遅く、攻撃者がBinanceのチャンスを狙い、チェーン上の最初の動きは、200万BSCトークンが彼らのターゲットになったことを示唆しています。

BNB Chainは1億ドル以上の資産が動いたと推定していますが、700万ドルの資産がほぼ即座に凍結されたことを確認し、総損失を減少させました。

チェーン全体を停止させるという決定はBinanceの驚くべき動きです。私が述べたように、ブロックチェーンは分散型であることが前提です。このエピソードは、BNBが全く逆であることを示しています。

明らかに、これはあらゆる種類の問題を投げかけています。暗号純粋主義者たちは、これが文字通り1つの企業がエコシステム全体を動かしているという事実、つまりWeb 2.0と暗号が闘おうとしていることと全く同じであることに怒っているのです。

これには一理あります。そしてBinanceが700万ドルを凍結できたことは、暗号のマントラに反しているにもかかわらず、中央集権にはその利点もあることを示しています。700万ドルは、今回の不正アクセスの規模に比べれば小さいかもしれませんがそれでも相当な金額です。これはまだ初期のことで、これを読む頃にはもっと没収されているかもしれません。

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022