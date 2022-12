Binanceの積立金証明の監査人が報告書を取り出す、その意味とは？

おっと。

Binanceの「監査」、そこに意図された逆コンマはもうありません。Mazarsは準備金の証明報告書(Mazarsによって監査されたものではなく、参照されたもの)についてBinanceと協力した監査会社で、ウェブサイトから報告書を削除しました。

また、すべての暗号クライアントとの作業を一時停止することを発表しました。BinanceだけでなくCrypto.comとKuCoinも含まれます。

「残念ながら、これは私たちが当分の間Mazarsと働くことができないことを意味します 。」と、Binanceの広報担当者は述べています。

私は埋蔵金活動の証明となった失敗について、広範囲に渡って書いてきました。要するに、この報告書は答えよりも疑問を多く投げかけるものであり、監査としては不十分であったと言わざるを得ないでしょう。

最も顕著なのは、負債を提示することを拒否したことです。CEOのChangpeng Zhao氏はTwitterで、これは「より困難」であり、Binanceが誰にも借りがないことを確認するために「周りに尋ねる」だけだと述べています。

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around.

