ビットコインは月曜日に32,000ドルを下回り、暗号通貨と株式全体で大きな売りが出る中、32,500ドルの突破に危険なほど近づいています。

BTC/USDの価値は過去24時間で7%以上低下し、ブルは2021年7月に見られた価格水準を見つめ、オンチェーンデータはさらなる痛みを示唆しています。

暗号が株式と並んで売られる中、より多くのBTCが損失に陥っています。オンチェーン分析プラットフォームGlassnodeによると、33,000ドル以下の価格への不安定なディップは、赤字にビットコインの供給量の10%を追加で投げ込みました。

先週Glassnodeは、33,000ドルの安値への落ち込みが、より多くの人々、特に短期投資家を不採算に追い込むと強調しました。

ビットコインはその時までに約38,000ドルでしたが、過去数日間に見られた落ち込みは、株式が売り切れてより広範なリスクオン市場がより多くの痛みを見つめているのを見たとしても、短期保有者グループの大きなプールを驚かせたようです。

「ビットコインのブルズは今週も圧力下にあり、価格は33,800ドルに反落し、ネットワークの収益性は〜10%低下しています。ETFの商品フロー、安定コインの供給縮小、投資家の取引所へのコイン預け入れの緊急性など、主に下降するボラティリティに対応して弱さが現れています。」と週刊 ニュースレター で述べています。

ビットコインは現在、11月の過去最高の6万9千ドルを53%以上下回っています。Glassnodeによると、現在のドローダウンを以前のベア市場と比較すると、さらに苦痛が生じる可能性があります。

まず、2021年7月に見られたスランプは、BTCをATHから54.2%オフの価格水準に追いやりました。2015年、2018年、2020年3月に発生した弱気相場はさらに痛みを伴い、キャピタリングによってビットコインは当時の史上最高値から-77.2%、-85.5%となっています。

BTC価格の最新の低迷により、ネットワークの収益性は60%程度まで低下し、旗艦暗号通貨を過去の弱気相場と同様の「痛みの閾値」まで押し上げています。また、収益性のレベルは、2018年と2019-20年の弱気市場で記録されたものと同様です。

「しかし、それは両方の例が最終的なキャピタルのフラッシュアウトイベントの前であったことに留意すべきです。」と、同社のアナリストは報告書で付け加えました。

暗号トレーダー兼アナリストのHorn Hairs氏は、まだ底には入っておらず、さらに痛みが生じる可能性があると考えています。

「サイクル高値からサイクル安値までの平均時間と、次の半値戻しまでのサイクル安値の平均時間を見ると、今年の9月から11月が、タイムスパン的に、過去のサイクルと最も似ていて、底が形成されやすいと思われます。」

BTCの過去の価格変動を示すチャート 出典: Twitter HornHairs

フルタイムのトレーダーでトップの暗号アナリストであるMichae lvande Poppe氏によると、投資家はBTCの現在の価格レベルを監視したいと思うかもしれません。彼の見解では、この地域は「バウンスプレイ」を提供する可能性があります。

#Bitcoin at this level should be interesting to keep an eye on.

Didn't bounce towards $37.5K, but has been taking all the liquidity beneath the lows of 2022 and that should be a bounce play. pic.twitter.com/GMsToZTZMN

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 9, 2022