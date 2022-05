月曜日のビットコイン価格は急激に下落し、30,000ドルを下回り、2021年7月以来の最低水準を記録しました。

暗号市場での売りが月曜日のウォールストリートの大不況を反映して29,996ドルの安値を付けたため、ビットコイン供給の40%以上が未実現の損失に陥りました。また、Glassnodeのオンチェーンデータは、現在の見通しを2018年のベア市場の見通しと比較した場合、さらに多くの苦痛が残る可能性があることを示唆しています。

ビットコインと株式との短期的な相関関係を考えると、状況はさらに悪化する可能性があります。つまり、より高いレートや他のマクロ逆風の中で株式の損失が増えると、BTCも急落する可能性があります。 28,000ドルのレベルを超えて後退する可能性のあるビットコインはますます厳しくなっているようです。

しかし、Chamber of Digital CommerceのCEO兼創設者であるPerianne Boring氏は、ドローダウンは「大規模な購入の機会」と述べています。

Boring氏は、火曜日のCNBCの「Squawk Box」のインタビューで、FRBの引き締めの中で株式と債券市場に見られた暴落を指摘し、「すべてが下がっている。」と述べ、CNBCのAndrew Ross Sorkin氏に、この安値は「Buy the dipのチャンスである。」と語りました。

"Bitcoin has only been around for 13 years. This is the first time that #bitcoin is experiencing a Fed tightening," says @PerianneDC on the recent #crypto sell off. "Everything is down … this is the Wall Street mantra at play: Don't fight the Fed." pic.twitter.com/hMjz5wmXi4

— Squawk Box (@SquawkCNBC) May 10, 2022