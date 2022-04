BNB Chainは、2022年4月19日に完了した取引で180万以上のBNBトークンの燃焼に成功しました。

Binance explorerのデータによると、このトランザクションでは1,830,382.48 BNBが燃やされました。燃焼時のトークンの市場価値は7億7200万ドル以上でした。

バイナンスのCEOであるChangpeng Zhao氏は以前、180万を超えるBNBの削除を確認しており、彼はまたこの活動はBNBのホワイトペーパーの一部であると述べ、燃焼が成功したことを認めました。

