悲惨なOtherside mintは、多くの人が何も受け取らずに数千ドルのガス料金を支払うことになります。

Yuga Labsは謝罪を拒否し、代わりにイーサリアムを非難し、スケールのために独自のブロックチェーンを作成する必要があることを引用しています。

このエピソードは、NFTにおける富の集中化が進み、一般投資家が値崩れしていることを要約しています。

多くの点で、Yugaのエコシステムは、cyptoが意図するものとは正反対であることが明らかになります。

この週末は、NFTの世界ではなんというサーカスになってしまったのでしょうか。(私はいつも少し残酷だと感じています。)

Bored Ape Yacht Club を運営する Yuga Labs は、土曜日の夜に待望の Otherside mint を開催し、今後リリース予定のメタバースゲーム内の土地の一部を購入することができました。この週末を前に40億ドルの価値を持つスタートアップは、このミントで約3億2000万ドルを稼ぎ出し、誰が見てもかなり良い週末を過ごしたと言えるでしょう。

しかし、この大儲けは、ほとんどの投資家にとって逆の展開でした。巨大な需要のため、イーサリアムのガス料金は4桁に跳ね上がり、多くの投資家が大量のガス節約を行ったため、欲しい土地を手に入れることができませんでした。

予測可能な問題

しかし問題は、誰もがこうなることを分かっていたことです。Yugaの行動は無能であり、契約を最適化するのにひどく失敗しただけではありません。彼らはまた、透明性が全くない中で、当初威嚇していたダッチオークションを放棄し、ApeCoinの強制購入を遅れて発表したのです。

さらに、彼らはKYCウォレットのマスファーミングを防ぐことができませんでした。最も悪いことに、彼らは、再び透明性の欠如の中で、投資家に15,000を寄付し、それがさらに供給を打ち消し、ガスをさらに高騰させました。この結果、予想通りのガス戦争が起こり、多くの希望に満ちた初心者が数千ドルを失うことになったのです。

Yugaは、取引に失敗した人にはガスを返金すると言っていますが、土地を確保できなかった何千人もの人たちの助けにはなりません。

I think @yugalabs can fix this. There are 100k deeds left that were going to distribute to current deed holders. They should WL all wallets that KYCed AND approved APE AND had enough APE to mint, but did not get to mint, and let them mint 1 over a week at 305 APE. Quick 🧵… — exlawyer.eth/tez (@exlawyernft) May 1, 2022

しかし、残念なことに、その影響はさらに深く及んでいます。1億ドルの流動性がNFT空間から吸い上げられ、トレーダーは区画の購入(およびガス代の支払い)に必要な膨大な量のETHを積み上げるために資産を売却したのです。Etherscanはすべての活動でクラッシュし、Solanaもまた、ミントの後にボットの活動が殺到し、ブロックチェーンのバリデーターのカスケード障害による機能停止に見舞われました。Solanaとイーサリアムの他の場所でのNFTコレクションも、トレーダーがミントのためにウォレットに資金を得るために大量に売却したため、価格が下落しました。ミントはその後、多くを除外するために先行しました。

Waiting for months and checking the news every day…Did the KYC in time,bought Ape on high beacuse u annouced in the last minute,got ready 1ETH in metamask…got the shock with gas war…sent eth from binance to metamask…arrived 3 hours late…and no land…very disappointed — B Bernadett (@Bernadett_4) May 1, 2022

Yugaは部屋を読むのに失敗した

Yuga の透明性の欠如、配慮のなさ、共感性の欠如は、非常に悲しいことでした。さらに悪いことに、この大惨事のかなりの部分を通して沈黙を守った後、彼らは以下のようなトーンダウンしたツイートを発信し、一般投資家との接触を完全に失ってしまったことを示しています。彼らは謝罪することを拒否し、代わりにこの混乱のためにイーサリアムを非難し、Web3支配の壮大な野望を続けるために自分たちのチェーンが必要であると主張したのです。

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction. — Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022

しかし、暗号に少しでも詳しい人なら、この事態を事前に予測できたはずで、本当の責任は契約の最適化に失敗したYugaにあります。彼らの解決策は、ある種の「BSCスタイル」の集中型ブロックチェーンを作成し、この分野で帝国と権力をさらに拡大することでしょうか。

思い出してほしいのですが、この会社はすでにBored Apesという地球上で最大のNFTプロジェクトと、CryptoPunksという2番目に大きなコレクションの知的財産権、そして40億ドル以上の時価総額を持つ独自のコインを所有しています。 その彼らが、今度は自分たちのブロックチェーンまで欲しがるとは……。

イーサリアムには問題がある、それは否定しませんが、マージが来ることで、彼らは少なくともそれに取り組んでいます。コミュニティの大きさは言うまでもなく、信じられないほど知的な人たちが働いているのです。Bored Ape Yacht Clubは、コミュニティのために一体何をしたのでしょうか?Yuga Labsは何をしたのでしょうか?

富の中央集権化

NFTの世界がいかに排他的になりつつあるかを示す最新のエピソードです。Yugaクラブに入るために、4桁のガソリン代と実際の土地の値段(305ApeCoin、土曜日には7000ドルの価値があった)を払えるような一般投資家がいるのでしょうか?これは、ますますとんでもない金持ちの遊び場になりつつあり、富の統合が日に日に目まぐるしくなっています。悲しいことに、これは多くの人々が暗号について愛していること、つまりより民主的で、より公平でアクセスしやすい通貨インフラとは正反対なのです。

https://twitter.com/Grove_x3/status/1520786480314011648

さらに、多くのトレーダーがYugaのApeCoinを購入しました。ApeCoinは、3月にBored Apesの全保有者にエアドロップされたのを覚えているかもしれません。各ホルダーのウォレットには10,094枚のコインが出現し、これは現在の価格で15万ドル相当となります。もちろん、現在30万円前後の底値をつけるApeをすでに所有しているということは、ApeCoinをエアドロップされた人たちは、すでに「うまく」やっていたことになるのです。

ApeCoinのトークノミクスは非常に横並びで、供給の15%はYuga Labsが保持し、14%はBAYC創設者、15%は最初のBAYCオーナー、そして8%はDAO立ち上げに従事した人々であることは言うまでもありません。数えてみると、供給量の半分以上を占めていることになります。

今週のOtherside mintは、最終的に「ノーマン」がエコシステムに参入するためのルートになるはずでした。しかし、大半はガス戦争でそれができず、さらにミント発行後にApeCoinが40%急落したことで、さらに大きな痛手を負ったのです。そこでのバッグホルダーは、もちろん、そのApeCoinを彼らが望むもの、つまりOtherside landに変換することに失敗した同じノミーズたちです。

I’m out on Yuga. Lost over half of my NFT portfolio in the last couple days trying to get Ape for this because they told us it would be achievable. They lied to us. Cost me over $10k and now I can’t even sell this plummeting $Ape for half what I paid for it. I’m gutted. — JungleGoat.eth (@JungleGoat) May 1, 2022

アンチクリプト

前述したように、暗号はより公平なシステムであり、よりアクセスしやすく、オープンで民主的な通貨環境であることを意味しています。では、何が公平なのでしょうか?Twitterでブラウズすると、Apeホルダーは、ガス高架ガス料金を支払う勇気や手段を持っていないために土曜日のミントについて文句を言う人々をなめることが表示されます。HFSP、またはNGMIは、土地のプロットを確保するために失敗した人々に共通の頭字語です。もし、価格が今のように跳ね上がる前にApeを手に入れていなかったら、彼らの態度はどう変わっていたのでしょうか。

https://twitter.com/MetaverseWorld/status/1520615976173113344

暗号の熱狂的なファンとして、trad-fiやそれ以外の分野の懐疑論者たちに対して暗号業界を擁護することに時間の半分を費やしている私としては、この日は動揺しています。暗号の特徴としてよく批判される、富の中央集権化を象徴しているのです。暗号は常に弱者のための場所であり、誰でも自分を一人前にすることができる場所でした。

サインオフ

私は、BAYC empireの一部を持っていないことを嘆く、不満のある無名の人間だと言われそうです。正直なところ、それは事実です。私はYugaの一部も所有していませんが、ただそのような理由ではありません。 私は暗号が大好きで、暗号がもたらす機会が大好きだからです。Yugaの現状は、私がこの分野で興奮する理由とは正反対であり、私がトラッドファイターの仕事をやめてまでこの世界に飛び込んだ理由とも正反対です。

もちろん、経済的な理由でBored Ape Yacht Clubに参加するのはいいことです。でも、今は「Bored Ape 1% Club」みたいなものです。

私は貧乏のままかもしれないが、少なくとも楽しくやっていけるでしょう。