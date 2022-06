Cake DeFi、Celsiusとの関連性はないと確認

Cake DeFiからのプレスリリースは昨日読むのが面白くて、私に考えさせられたものでした。CelsiusのメルトダウンをきっかけにリリースされたCake DeFiのリリースは、出金を停止し、完全に債務超過であるかどうかわからない暗号貸し出しプラットフォームで、Celsiusからの短いが非難されるべき以下のツイートによって始まった、市場の完全かつ完全な混沌の時にドロップされたものです。

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

