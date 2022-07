カリフォルニア州、暗号通貨による政治献金を合法化、暗号企業が政治献金を増加

FTXは多くのポットで手を動かしており、これは政治にも及んでいます。

FTXのCEOであるSam Bankman-Fried氏は、過去に「お金を使うことで自分を幸せにする効果的な方法は、すぐに尽きてしまう。」と述べています。「ヨットはいらない。」

Bankman-Freid氏は、派手なおもちゃはいらないですが世界に影響を与えたいと考えており、それが政治献金に部分的に表れているのです。ジョー・バイデン大統領ほど著名な人物はおらず、現大統領は2020年の大統領選出馬の際Bankman-Freid氏から520万ドルを受け取っています。

彼はこれまで、民主党のさまざまな候補者や民主党と連携するPACに、合計で2100万ドル以上の資金を提供しています。

2024年の選挙については?Bankman-Freid氏は、候補者(政党ではない)によっては最大10億ドルを費やす可能性があり、下限は「1億ドル以上」となりそうだという。

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

— SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022