DOGE価格は0.17ドル付近の高値に跳ね上がり、Twitterの株価も上昇し5.6%高の51.70ドルで取引を終えました。

Dogecoin(DOGE)は、最大のファンであるTesla CEOイーロン・マスク氏がTwitter(TWTR)を買収したことで、4月25日(月)に25%以上急騰しています。

DOGEは、以前のマスク関連のニュースで急騰し、0.17ドル付近の日中高値まで上昇しました。トップミームコインの急騰は、マスク氏が買収をめぐってツイッターの取締役会と合意に達した後、コインをめぐる投資家心理がピークに達し、1日がかりのからかいの末に実現しました。

暗号通貨は、2021年5月に到達した0.73ドルの史上最高値からはまだ遠いものの、今日のニュースに対する反応は、これから起こる多くのニュースのうちの1つでしかないでしょう。

本稿執筆時点では、DOGE/USDは日中の上昇分を一部パーにした後、過去24時間で約15%上昇し、0.16ドル前後で取引されています。

月曜日、Twitterは プレスリリース で、同社の取締役会が 「イーロン・マスクが100%所有する企業によって買収される最終的な契約を締結した。」と発表しました。

発表によると、この買収は1株あたり54.20ドル、価値にして440億ドルに相当します。この価格で、Twitterの株主は、テスラCEOがTwitterの9%の株式を公開する前日、2022年4月1日の同社株式の終値に対して38%のプレミアムを得ることになります。

マスク氏は、Twitterが言論の自由の「基盤」となり、これまで以上に改善され、スパムボットのないものになることを確実にするとともにツイッターを新しい機能で強化し、すべての人間を認証することを目指すと述べています。

「 Twitterには大きな可能性があります。会社やユーザーのコミュニティと協力して、ロックを解除できることを楽しみにしています。」と彼はコメントしました。

またマスク氏は、自分がソーシャルメディア企業を所有することで、一部のユーザーをプラットフォームから追い出さないことを望んでいます。

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022