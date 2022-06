イーサリアムの投資家にとって、この2週間はあまり良いものではありませんでした。イーサリアムキングは1700ドルを割り込み、元旦につけた3722ドルから55%も下回る取引となっています。

Vitalik氏の創造物のファンにとってさらなる懸念は、ここ1ヶ月ほどのビットコインに対するパフォーマンスの低さでしょう。マクロ的なセンチメントとTerraサーカスの影響で市場全体が急落する中、少なくともビットコインはここ数日、小さな救済上昇を遂げています。一方、イーサリアムはほとんど常に下がり続けているのです。

下のグラフは、ビットコインに対するパフォーマンスを示しています。強気市場が激怒し、ETHがその高いボラティリティと小さな時価総額を活用したため、ETHは2020年と2021年までBTCを大幅に上回りました。しかし、今年市場が変わったため、プルバック期間の歴史的なケースと同様に、BTCがすべての暗号通貨に対する優位性を再確認しました。

ファンダメンタルズを掘り下げると、ETHの下落の要因は単に全体的に起こっている大不況にとどまりません。それは暗号愛好家が覚えている限り、約束され、延期され、再約束されてきた伝説的な「マージ」です。このとき私の脳裏にはアイルランドでのロックダウンのトラウマがよみがえりました。

3週間から6ヶ月の間、合計5回のロックダウンがあったと思います。そのたびに「これが最後だ」と誓い合いましたが、結局ずっと続いたのです。夜8時の外出禁止令、自宅の周囲2kmの制限、運動割当など、政府が何度も目標を下回り、計画も立てられなかったため、常に「道なき道」を歩むことになったのです。

ETH Mergeはまだ8月に予定されているようですが、先週はビーコンチェーンが7ブロックの再編成(またはリオーガ)を行った際につまずいたため、まだ確定していないことを思い知らされることになりました。 正確には、3,887,075番から3,887,081番までの7ブロックが、UTC午前8時55分23秒から8時56分35秒の間にBeacon Chainからノックアウトされました。

これをコンピュータに詳しくない人に訳すと、reorgとは、メインチェーン(正規のチェーン)の一部であったブロックが、競合するブロックがそれを打ち負かしたためにノックアウトされる出来事に与えられる名前です。一般的に、悪意ある攻撃やバグによって発生することがあります。

The Ethereum beacon chain experienced a 7-block deep reorg ~2.5h ago. This shows that the current attestation strategy of nodes should be reconsidered to hopefully result in a more stable chain! (proposals already exist) pic.twitter.com/BkQrKuUlw1

イーサリアム開発者のPreston Van Loon氏は、今回は新旧クライアントノードのソフトウェアの「非自明な分割」によって起きたとし、悪意を排除することを示唆しました。またイーサリアムの共同創設者であるVitalik Buterin氏は、彼の説を「良い仮説」だと断言しました。

This, unfortunately, shows that the analysis by @gakonst and @VitalikButerin here was too optimistic when the article claimed re-org stability will improve in POS over POW.

We have not seen 7 block reorgs on Ethereum mainnet in years.https://t.co/G5g8acG3L8 pic.twitter.com/AvZ6ygZRxs

— Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) May 25, 2022