Framework Ventures、ブロックチェーンゲーミングのプレゼンスを拡大するために4億ドルのファンドを発表

サンフランシスコに拠点を置くFramework Venturesは、ブロックチェーンゲーミングの世界での存在感を確立し、成長させるための4億ドルの資金を発表しました。

その共同創業者であるVance Spencer氏とMichael Anderson氏は、The Scoop版のホストであるFrank Chaparro氏と会談し、新しいファンドの投資論について議論しました。話題は、ブロックチェーンゲームがいかに「マスマーケットにアピールするところまで来ているか」ということでした。

