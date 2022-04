ここ3週間でDogecoin価格が急騰している理由とは？

Dogecoinの価格は、過去3週間で36%以上上昇しています。 3月13日の時点で、DOGEは今日の0.1525ドルの価格と比較して0.1116ドルで取引されていました。

強気の傾向は今週も続いています。ミームコインは月曜日の朝の早い時間に2%の急上昇で週を開始し、その後、その日の残りの時間にわずかに後退しました。今日、火曜日に、その価格は執筆時点で5.67%の上昇を記録しました。

この記事では、Dogecoinの価格が上昇している理由について記載します。

Dogecoinはさまざまな理由で脚光を浴びています。しかし、その中でも際立っているのが、SpaceXとTeslaの創業者であるElon Musk氏との関連性です。Musk氏はミームコインの主要な支持者であり、彼の会社の1つであるテスラは現在、商品の支払いとして$DOGEを受け入れています。

昨日、2022年4月4日月曜日、Elon Musk氏は約30億ドル相当の73、486,938のTwitter株を購入し、Twitterの筆頭株主となりました。

Elon Musk is already making twitter a better place pic.twitter.com/9rTgRXoYTe

この動きに先立ち、Musk氏はTwitterの透明性と言論の自由の問題で批判していました。

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022