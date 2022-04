STEPNコインが今日20％以上上昇した理由はこちら

STEPNは、ライフスタイルアプリのネイティブトークンを獲得するために動き、20%以上を獲得し、今日、史上最高を更新しました。

これを書いている時点で、STEPNは4.03ドルで取引されており、毎日の最高値である4.11ドルから戻った後、22.22%上昇しています。

今日の現在の価格上昇の背後にあるものを見てみましょう。

STEPNが米国に拠点を置く暗号取引所、Coinbaseに上場したことは、取引所プラットフォームで取引できるようになるので、今日の上昇の理由の1つです。

STEPNのネイティブトークンGMTと、STEPN NFTスニーカーで屋外をジョギング、ランニング、ウォーキングした後にプレイヤーが獲得する他のグリーンサトシトークン(GST)です。

今日のGSTとGMT市場の上昇トレンドは、今年3月上旬に始まった全体のラリーの一部でもあります。2022年、ムーブトゥアーンの産業がトークンの価値の触媒として機能し、トークンはアクティブなプレーヤーに報酬を与えています。

STEPNの経済モデルは、nonfungibleトークン(NFT)の靴を販売するだけでなく、得られた利益を使用して、トークンを買い戻すために燃焼することを中心に回転してきました。

Stepn $GMT nearly 2x since last tweet. Up 40x since first mention. I’m up a lot and Stepn app makes me money too. What a great investment 🤝 https://t.co/CgheKBoMib

— MURO – won't DM, beware of scam (@MuroCrypto) April 28, 2022